ANSA - Milan: Cardinale sigue cerca del equipo también en los desplazamientos, aunque está preocupado y decepcionado porque su Milan debería haber ganado también en la Europa League

(ANSA) - MILÁN, 24 OCT- RubenAmorim se siente solo tras la debacle en la Europa League, Gerry Cardinale no está contento y el equipo está diezmado por las lesiones en vísperas de su visita a Udine: es la imagen de un Milan que parece incapaz de reaccionar tras el desastroso viaje a Inglaterra para enfrentarse a un Bournemouth que no parecía un rival irresistible.

Un partido para olvidar por completo, marcado por la expulsión de Maignan y las polémicas posteriores. Más allá de las responsabilidades individuales, quedan la derrota y los errores de Amorim en su búsqueda de un equilibrio y una estabilidad que parecen difíciles de encontrar. El Milan está aturdido y perdido entre experimentos poco acertados y esquemas que aún no funcionan. El propietario sigue cerca del equipo incluso fuera de casa, aunque está preocupado y decepcionado porque su Milan debería haber brillado y ganado también en la Europa League.





Por ahora, Amorim sigue firme al frente del equipo, pero el viaje a Inglaterra ha hecho saltar las alarmas. El entrenador, que se declara consciente de las dificultades y de la necesidad de ganar tiempo, está perdiendo apoyos y mañana en Udine no puede haber más tropiezos. El Milan está a cuatro puntos de Inter y Lazio; su rival solo ha sumado cuatro puntos hasta ahora y atraviesa un momento turbulento. La distancia entre ambos equipos es abismal, pero reina la incertidumbre y nada parece seguro.

El ambiente en torno al Milan no es positivo y Amorim tiene que hacer recuento de los lesionados: faltan nada menos que Adrien Rabiot, Diego Moreira y Mario Gila. Los tres se suman a los jugadores que ya estaban de baja: Saelemaekers, Terracciano, Gabbia y Chukwueze. Rabiot ha sufrido fatiga en la pantorrilla derecha; Moreira, fatiga en el flexor izquierdo; y Gila, una inflamación por sobrecarga en el tobillo izquierdo. Por tanto, ninguno de ellos entrará en la convocatoria para el partido de mañana a las 20:45 en el Bluenergy Stadium. Para hacer frente a este panorama, al comienzo de una semana con nada menos que tres partidos, incluido el derbi del próximo sábado, Amorim se ve obligado a llamar a cinco jóvenes del Milan Futuro: Menon, Perera, Vos, Ossola y Cissé.

Próximos partidos UDI Serie A 15:45 MIL Ver

La alineación parece obligada, con Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi, Musah, Modric, Loftus-Cheek, Hutchinson, Ramos y Pulisic. Hay muchas expectativas puestas en Modric, uno de los pocos capaces de sacar al equipo del bache actual, tanto dentro como fuera del campo. Hay que ganar ahora, sin pensar en el próximo mercado de fichajes, en el que también habrá que actuar e intentar poner remedio a la situación. Sin embargo, no se pueden dejar puntos por el camino en una liga competida y difícil, ni subestimar la Europa League, puerta de acceso a la élite del fútbol europeo. En ese sentido, queda la lección de Mourinho, que levantó dos veces el trofeo de la Europa League porque, al final, los títulos cuentan, todos ellos. (ANSA).