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Anouar El AzzouziImago
Wessel Antes

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Anouar El Azzouzi no jugará en la Eredivisie, pero sí en una liga de primer nivel

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A. El Azzouzi

Anouar El Azzouzi ha firmado por tres años con el Frosinone, según ha anunciado el club italiano.

El centrocampista de 25 años, nacido en Veenendaal, optó por la Serie A en lugar de regresar a la VriendenLoterij Eredivisie.

Llegaba gratis tras el descenso del Fortuna Düsseldorf, que un año antes había pagado 1,5 millones de euros al PEC Zwolle.

En total, El Azzouzi disputó 31 partidos oficiales con el Fortuna Düsseldorf, en los que anotó dos goles y dio una asistencia.

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Con este fichaje, Anouar jugará en la misma liga que su hermano gemelo Oussama, internacional marroquí que pertenece al Bolonia y que la pasada temporada estuvo cedido al Auxerre.

Frosinone acabó segundo en la Serie B y ahora jugará en la máxima categoría.

El Azzouzi sigue los pasos de Rai Vloet, quien ya jugó medio año en el club italiano.

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