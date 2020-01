Anónimo en el Manchester City, histórico en el Flamengo: El camino de Pablo Marí al Arsenal

El defensor español pasó la mayor parte de su carrera en la Segunda División, pero atrajo la mirada de los Gunners tras ganar la Copa Libertadores.

Cuando firmó con el Flamengo en el verano de 2019, Pablo Marí pensó que había encontrado un club donde finalmente podría echar raíces.

Después de un comienzo nómada en una carrera que lo había llevado a través de Europa, desde hasta y Países Bajos, Mari tenía la oportunidad de hacerse un hogar permanente en .

Pero seis meses después el defensor ha empacado las maletas una vez más.

Tan impresionante ha sido la corta estadía de Marí con el Flamengo que el lo ha buscado y esa fue una llamada que el jugador de 26 años no pudo ignorar.

Llegó a Londres el sábado, acompañado de Edu, el director deportivo del Arsenal, para firmar un contrato de préstamo en el Emirates Stadium, que incluirá una opción para hacer que la mudanza sea permanente en el verano.

Culminan así seis meses notables para un defensor que, antes de unirse al Flamengo, había pasado la mayor parte de su carrera jugando en el segundo nivel del fútbol español.

Como juvenil, Marí llegó a las filas en , pero solo hizo dos apariciones para el primer equipo en antes de fichar por el de Tarragona de la Segunda División.

La mayoría de sus apariciones durante su estadía de tres años con el equipo catalán fueron para el equipo B, pero eso fue suficiente para ser visto por el , que lo firmó en 2016.

Pero esto no hizo del imponente defensor de 1.93 un nombre conocido en Inglaterra. De hecho, solo visitó el club una vez en tres años.

"Solo había estado allí para mi examen médico", dijo a The Athletic. "Nunca conocí a Pep Guardiola ni a ninguno de los jugadores del primer equipo".

Tan pronto como firmó con los Citizens, fue enviado de regreso a España para jugar nuevamente en el segundo nivel, esta vez con el , uno de los clubes dentro del City Football Group.

Luego pasó la temporada 2017-18 en con el NAC Breda antes de regresar a España para jugar en el Deportivo La Coruña durante la campaña 2018-19.

Y fue al final de esa temporada cuando la carrera de Marí repentinamente dio un salto.

De la nada llegó una oferta de Flamengo, demasiado buena para rechazarla. Se acordó un traspaso de 1.5 millones de libras con el City y el español se fue a Brasil.

"Me gustó la idea de jugar para un gran club. Me dijeron que querían ganar títulos. ¿Qué futbolista no quiere ganar títulos?", dijo.

Y en solo seis meses, eso es exactamente lo que hizo Flamengo, en un estilo histórico.

A la llegada de Marí, habían pasado 38 años desde que el gigante brasileño había ganado su última . Sin embargo, esa sequía terminó en noviembre al venir de atrás para vencer a por 2-1 y finalmente ser coronado en Sudamérica una vez más.

Tras el pitido final, Mari se echó a llorar. Se había convertido en el primer español en ganar la famosa competición.

Solo 24 horas después, Flamengo también ganó el campeonato nacional sin siquiera patear el balón, ya que la victoria de Gremio contra Palmeiras le garantizó el título de la por primera vez desde 2009.

Al final de la temporada, Mari había jugado 27 partidos y levantado dos trofeos. Los fanáticos de Flamengo tenían un nuevo héroe.

"Entró para reemplazar a Leo Duarte, que fue vendido al Milan", dijo a Goal Fernando Valle, hincha de Flamengo. “Se colocó como titular con Rodrigo Caio. Era duro y dedicado y en Flamengo todo tiene que ver con la dedicación.

“Marcó un golazo en sus primeros juegos y fue muy modesto y trabajador.

“También vino tratando de hablar con los aficionados y destacó nuestro atractivo internacional. Por eso era tan popular".

Marí es conocido por su excelente rango de pase. No es el jugador más rápido, pero su calidad con el balón y su lectura del juego se consideran sus mayores fortalezas.

"No es muy rápido, pero lo compensa con su buen posicionamiento", comentó el periodista de Goal Brasil, Bruno Andrade. “Tiene buena técnica y le va bien con los balones aéreos.

“Pablo tuvo una gran temporada con Flamengo. Defensivamente, ayudó a mejorarlos mucho y merece mucho crédito. Los fanáticos lo amaban".

"Él puede ubicarse donde David [Luiz] está jugando ahora como el defensa central por izquierda", agregó Valle. “Idealmente, podría jugar junto a un jugador del estilo de Laurent Koscielny, con buenas habilidades de recuperación, como lo hizo con Caio en Flamengo.

"Podría ser genial con William Saliba la próxima temporada".

El problema que puede enfrentar Marí al concretar su pase al Arsenal sería adaptarse al ritmo de la Premier League a mitad de temporada, en especial al unirse a una defensa improvisada que está sufriendo por su forma y estado físico.

Mari tendrá que aprender y adaptarse sobre la marcha, pero como demostró durante su tiempo en Brasil, no tiene problemas para lidiar con la presión y ciertamente tiene los atributos físicos para hacer frente a la Premier League.

El tiempo dirá si puede hacer del norte de Londres su nuevo hogar. Pero si sus últimos seis meses en Río nos dicen algo, es que el Arsenal ha conseguido a un jugador que está listo para recuperar el tiempo perdido.