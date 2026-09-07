Anis Hadj Moussa se dirige a la plantilla del Feyenoord y tiene una preferencia clara

Anis Hadj Moussa viaja con la convocatoria del Feyenoord rumbo a Barcelona para el duelo de Champions League contra el FC Barcelona. Así lo informa RTV Rijnmond este lunes.

Hadj Moussa parecía estar en los últimos días de camino al Ittihad Club de Arabia Saudí. En parte por ello, el sábado tampoco estuvo en la convocatoria para el partido de liga contra el NEC (victoria por 1-3).

Feyenoord e Ittihad incluso alcanzaron un acuerdo verbal por un traspaso de al menos cuarenta millones de euros. Solo faltaba completar los últimos trámites.

Pero el domingo por la noche se supo que la operación no salía adelante. Ittihad no pudo cumplir con la garantía bancaria exigida por el Feyenoord.

El Feyenoord quería seguridad financiera antes de dar definitivamente luz verde al traspaso millonario. Según ha trascendido, el Ittihad Club se negó a ofrecer esa garantía. Por ello no hubo reconocimiento médico y Hadj Moussa no viajó a Riad.

El propio Hadj Moussa parecía estar muy decepcionado por el traspaso frustrado. El domingo cambió su foto de perfil en Instagram por una imagen en la que parece llevar una mascarilla de oxígeno. Posiblemente quiera expresar así sus sentimientos tras frustrarse su marcha a Arabia Saudí.

Sin embargo, el entrenador Giovanni van Bronckhorst ha decidido ahora llevarse a Hadj Moussa “sin más” a Barcelona. El miércoles a las 18:45, el Feyenoord jugará en esa ciudad el partido de Champions League contra el FC Barcelona.

El propio Hadj Moussa también quiere pasar página ahora, según sabe RTV Rijnmond. De acuerdo con el medio, ya se ha dirigido a la plantilla del club de Róterdam sobre lo ocurrido el pasado fin de semana y ahora quiere centrarse en el Feyenoord.