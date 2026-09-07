Anis Hadj Moussa recibe un rapapolvo: «Ahora que hay interés, va a ponerse pesado»

Willem van Hanegem cargó contra Anis Hadj Moussa en su columna en Algemeen Dagblad. El extremo parecía estar a punto de salir del Feyenoord y, debido a esas peripecias en torno a su traspaso, tampoco entró en la convocatoria para el partido ante el NEC (1-3).

El conjunto de Róterdam ganó al NEC, mostró un buen juego y dejó una buena impresión en Van Hanegem. "La manera en que se presentaron Feyenoord y AZ (victoria por 2-3 ante el sc Heerenveen) también es esperanzadora si deseas una temporada emocionante en la Eredivisie".

Aun así, hay algo negativo que le llama la atención a la leyenda del Feyenoord cuando piensa en el duelo con el conjunto de Nimega. "En el Feyenoord tenían ese fastidio en torno a Anis Hadj Moussa, que siguió llegando tarde hasta el punto de que ya no podía ser alineado. El Feyenoord le dio una oportunidad en la élite después del Vitesse, en una época en la que todavía había demostrado muy poco".

"Ahora que hay interés por él, se pone molesto. Sí, puede ganar muchísimo dinero. En el Feyenoord seguro que no juega gratis. Pero al margen de todo esto, simplemente tiene que comportarse con normalidad. Si de verdad se queda, viaja a Barcelona y llega a tiempo al autobús y a la charla técnica, entonces de todos modos esperas algo de él en el Camp Nou".

Van Hanegem rebaja las expectativas para el duelo de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona, que este fin de semana ganó 0-5 en su visita al Valencia. "No, el Feyenoord no va a ganar allí, pero sobre todo no deben transmitir miedo. Y eso fue precisamente lo que más me gustó del Feyenoord que ante el NEC jugó su mejor partido de la temporada".

Ante el NEC, el Feyenoord contó con un debutante que logró marcar prácticamente de inmediato y que de ese modo se convirtió en el debutante más joven en marcar en la Eredivisie. "Ese gol del joven de 17 años Jerayno Schaken fue bonito de ver. Él y el extremo izquierdo Jivayno Zinhagel son talentos, y ahora se les abre espacio para demostrarlo".

El exfutbolista, de 82 años, también se vio sorprendido por Nacho Ferri. "En anteriores apariciones como suplente me pareció horrible ese delantero, pero contra el NEC demostró que tiene cualidades. Y también tiene que ser así, porque el AZ ya está alcanzando un nivel con el que puede competir durante mucho tiempo. Darle la vuelta al 2-1 hasta lograr una victoria por 2-3 en Heerenveen fue notable. Hay una idea detrás del juego del AZ", concluye.