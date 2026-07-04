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Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Wessel Antes

Traducido por

Anis Hadj Moussa (Feyenoord) recibe buenas noticias a pesar de la eliminación en el Mundial

Algeria
Feyenoord
R. Mahrez
A. Hadj Moussa
World Cup

Riyad Mahrez, de 35 años, ha anunciado que ha jugado su último partido con Argelia tras la eliminación en el Mundial contra Suiza (2-0).

En total, disputó 119 partidos con Argelia, marcó 40 goles y dio 45 asistencias.

Como internacional, conquistó la Copa Africana de Naciones 2019 y obtuvo varios premios.

En 2016 fue nombrado Futbolista Africano del Año y, a nivel nacional, conquistó el galardón en varias ocasiones.

Se va tras un Mundial decepcionante: tras ganar el amistoso contra Países Bajos, las expectativas en Argelia eran muy altas.

Amistosos
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DOR
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FEY

Para el jugador del Feyenoord Anis Hadj Moussa, esto es una buena noticia, pues queda libre el camino para suceder a su gran rival durante los próximos diez años.

En clubes, seguirá en activo: tiene contrato con el Al-Ahli saudí hasta 2027.

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