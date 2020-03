Anil Murthy, sobre el contagio de coronavirus en el Valencia: "No fue alarmante ni sorprendente"

"Les expliqué que esto era normal puesto que vivimos e interactuamos en España. Pero no significa que sus vidas estuvieran en peligro".

Para Anil Murthy, presidente del , "no fue alarmante ni sorprendente" que varios jugadores de la primera plantilla del conjunto valencianista hayan dado positivo por coronavirus. Así lo ha asegurado el máximo directivo del cuadro Che en unas declaraciones para CNA realizadas antes de que el club español hiciera oficiales los nuevos casos de contagio.

Cabe señalar que el Valencia confirmó este lunes nuevos casos positivos de coronavirus COVID-19 en técnicos y jugadores del primer equipo. Eso sí, al igual que lo había hecho el domingo, cuando informó que había cinco casos positivos entre futbolistas y técnicos, la institución valencianista no reveló en el comunicado publicado en su página web oficial la identidad de los infectados.

"La historia de tres jugadores del Valencia positivos para el coronavirus no es alarmante ni sorprendente. Aunque todos nuestros jugadores y cuerpo técnico no mostraron síntomas y estaban bien, muchos estaban preocupados por la situación", dijo Murthy. "Para tranquilizarlos, hicimos pruebas. Les dije que dada la curva de contagio en , deberíamos esperar un 20% de positivos. Se sorprendieron. Les expliqué que esto era normal puesto que vivimos e interactuamos en España. Pero no significa que sus vidas estuvieran en peligro", sentenció.

"Fuimos el primer club en imponer medidas de aislamiento para nuestros jugadores y el cuerpo técnico. A pesar de las críticas de los aficionados, la prensa y las autoridades, prohibimos todo acceso a los jugadores y al cuerpo técnico para la prensa y los aficionados ... Fue una medida enormemente impopular en febrero. Pero era la decisión correcta", aseguró el presidente del Valencia.

Y agregó: "Para un club de fútbol su actividad principal es jugar al fútbol. Desarrollamos todas nuestras operaciones en torno a eso y cortamos el resto. Volamos desde terminales privadas y cortamos el acceso a los aficionados y a la prensa. No fue muy popular".

Además, comentó que "cuarentena significa quedarse en casa y seguir el plan de trabajo y la dieta. Cada uno tiene un plan de trabajo. Para el primer equipo, además del personal de entrenamiento que realiza controles telefónicos diarios, nuestros médicos hacen visitas diarias a domicilio para pruebas de detección y controles puntuales".

Murthy reveló también que decidió enviar a su familia de regreso a Singapur la semana pasada. "Tenía claro, dada la evolución de la crisis del coronavirus en , que era cuestión de días antes de que España se viera afectada. Podría ser mi mentalidad kiasu [concepto extendido en Singapur, miedo a perderse algo], pero tenía razón. Para el club, hemos aplicado los mismos estándares kiasu para impulsar la máxima seguridad para jugadores, entrenadores y empleados".