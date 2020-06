Ángel Reyna busca retirarse con el América

El polémico jugador confesó sus intenciones de vestir nuevamente la playera Azulcrema para su adiós de las canchas.

Ángel Reyna podría ser uno de los jugadores más polémicos que han vestido la camiseta del América. En el ocaso de su carrera, el Pleititos solo tiene un deseo: retirarse de las canchas con los Azulcremas.

Reyna, quien debutara con los de Coapa en 2004, recordó su etapa con el club y confesó su idea de portar sus colores de nuevo. De acuerdo con el futbolista, bastaría con unos cuantos minutos para satisfacer su necesidad de retirarse con el América.

"Estoy viendo si puedo seguir jugando. Mi idea es retirarme en el América y no buscar el regresar y jugar dos torneos, así juegue 10 minutos, le dé gracias a donde nací, donde se hicieron mis hermanos, donde me han regalado la mejor etapa de mi carrera y mi vida. Todo lo que soy en el futbol, se lo debo al América", sentenció para Rincón Águila.

De acuerdo con el controversial jugador mexicano, aún no ha entrado en pláticas con su ex equipo, pero desea hacerlo pronto. "Evidentemente para poder regresar y jugar unos minutos necesito estar activo y estamos viendo la posibilidad. No he hablado con nadie de la directiva ni nada, pero no pierdo la esperanza de que se pueda dar un acercamiento de ambas partes", añadió.