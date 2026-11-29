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Angel Perez contó cómo vivió el Alavés la jugada decisiva protagonizada por Jude Bellingham en la sorprendente victoria por 2-1 del sábado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El árbitro Cesar Soto Grado señaló inicialmente penalti a favor de Bellingham, pero anuló su decisión tras revisar la jugada en el monitor.

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Polémica con el VAR y expulsión de Bellingham

El Madrid sufrió una caótica derrota en casa ante el Alavés el sábado por la noche, en un partido marcado por una intervención decisiva del VAR y la expulsión de Bellingham en los minutos finales. El centrocampista creyó haber provocado un penalti para el Madrid cerca del final, pero el árbitro Cesar Soto Grado anuló su decisión tras acudir al monitor a pie de campo. La frustración por el cambio de decisión pudo con Bellingham, que después fue expulsado por segunda amarilla y dejó a los locales con diez jugadores mientras buscaban desesperadamente el empate.

Perez explicó que los jugadores del Alavés estaban seguros de que la decisión inicial era errónea porque podían ver las repeticiones al instante en las pantallas del estadio. Al describir la tensión del momento, el carrilero explicó por qué protestaron. «Al final tenemos una pantalla en la que se puede ver rápido y lo pedimos porque tenemos que pedirlo», declaró a Movistar Plus, según recoge Sport.

Una noche histórica para los visitantes

Perez fue el protagonista de la noche en la capital española al marcar con calma el gol que amplió la ventaja del Alavés en la segunda parte. Tras recibir un pase en profundidad de Mariano Diaz, el defensor que juega por la derecha mostró una sangre fría extraordinaria para regatear a Thibaut Courtois y mandar el balón a la red. Su tanto contribuyó a un resultado que puso fin a la racha de diez victorias consecutivas del Madrid. Fue un momento de pura emoción para el jugador, al que le costó encontrar las palabras para describir lo conseguido nada más terminar el partido.

«Esta noche es una de esas que contaré a mis hijos, si Dios quiere. No me salen ni las palabras. Estoy temblando. Esto tiene un valor incalculable. Hemos hecho historia con el Glorioso. Nos lo merecíamos», dijo el goleador.

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Compromiso de toda la plantilla

Pese a su actuación decisiva, Perez insistió en que el mérito debía repartirse entre toda la plantilla. Los visitantes tuvieron que resistir la intensa presión del equipo de Carlo Ancelotti, y hizo falta un esfuerzo incansable de todos los jugadores de blanco y azul para conservar el resultado. El futbolista del Alavés no quiso quedarse con los elogios individuales y prefirió destacar el espíritu colectivo que les permitió imponerse a uno de los ataques más temibles del mundo en su propio estadio.

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«Destacó el equipo. Si hoy no hubiéramos estado ahí, tanto los once que empezaron como todos los del banquillo, no lo habríamos conseguido», señaló.

Evitar dejarse llevar por la euforia

Pese a la importancia de la victoria, el entrenador Quique Sanchez Flores quiso asegurarse de que sus jugadores mantuvieran los pies en el suelo de cara a los próximos partidos contra la Gimnástica de Torrelavega y el Espanyol. Destacó la importancia del portero Antonio Sivera y del gol tempranero de Toni Martinez como claves del triunfo, al tiempo que advirtió del peligro de confiarse demasiado tras un resultado así.

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«Que la euforia no dure demasiado. La personalidad, la ilusión y las ganas, sí, pero la euforia, no. La euforia no nos va a aportar nada. Vamos a disfrutarlo unos días», concluyó el técnico.