Ángel marca en el Camp Nou... y no lo celebra

El que puede ser sustituto de Dembelé en el Barça ha batido a Ter Stegen y no ha celebrado su diana en el Camp Nou

Uno de los aspectos más relevantes del vs es la entrada en el Camp Nou de Ángel, gran objetivo de los de la Ciudad Condal para esta misma temporada cuando la RFEF le permita fichar tras la lesión de Dembelé.

A pesar de ser suplente en el primer tiempo, todos los ojos estaban puestos en el todavía delantero del cuadro del sur de la Comunidad de Madrid. Y no ha decepcionado, ya que ha sido el encargado de recortar distancias.

Ángel, el mejor suplente de la década contra un Barça que le quiere

El artículo sigue a continuación

Más equipos

A través de una buena volea, el '9' azulón ha conseguido batir a Ter Stegen y poner el miedo en el cuerpo a la afición culé, poniendo el 2-1 en el marcador del Camp Nou. Sin embargo, no ha celebrado el gol.

¿El motivo? El Getafe no quería perder tiempo tras ir perdiendo por dos goles a cero, y quería aprovechar cada instante para intentar remontar el encuentro. Sin embargo, no deja de llamar la atención la no celebración del gran objetivo culé.

Además, hay otro gran dato que justifica el interés azulgrana. El punta es el que más goles ha anotado desde el banquillo, con 8, en La Liga en esta década, igualado con Morata en la temporada 2013-14.