El papel de Correa tras su venta frustrada: volver a empezar...de cero

Tenía pie y medio fuera, pero no llegó el dinero exigido por el club y Correa seguirá en Madrid

Parecía escrito, pero no sucedió. Ángel Correa, que tenía pie y medio fuera del este verano, se quedará en el club colchonero. Al menos, hasta el mercado del mes de diciembre. Correa pidió salir a Simeone, pero se queda. Y tenía apalabrado su fichaje con el Milán, pero no sale. Seguirá vistiendo de rojiblanco ,cuando creía que sería "rossonero", y ahora tendrá que afrontar un nuevo escenario. No tiene ritmo de competición, hay varios jugadores por delante de él en la rotación de la delantera - Diego Costa, Morata y Joao Félix-, y sabe que va a tener más que complicado poder jugar en el Atleti. Precisamente, por la falta de minutos, es por lo que pidió salir a . Pero como el Milán no ha puesto el dinero que pedía el Atlético, Correa se queda.

El mercado de verano echó el cierre anoche y ahora el argentino tiene que replantearse su situación personal y profesional. Seguirá viviendo en Madrid, tendrá que amoldarse a su nuevo rol en la plantilla y, a la espera de nuevas ofertas de clubes interesados en ficharle, tendrá que pelear por tener minutos, hacerlo bien y dejarse ver. Su fichaje por el se bloqueó del todo, Rodrigo no llegó finalmente al Atleti y ahora Simeone se queda con el argentino y sin el español.

Frustrado el acuerdo de venta con los italianos, el Atleti seguirá siendo el dueño del destino del internacional argentino, que lleva cuatro temporadas como colchonero, en las que siempre ha tenido un papel de revulsivo, pero nunca de titular indiscutible. "Angelito" seguirá luciendo el '10', pero ahora falta por ver qué papel le tendrá reservado Simeone. Su nueva situación será extraña: ni se fue donde quería irse, ni el Atleti pudo hacer caja con él como le habría gustado. Una situación compleja, en la que el jugador tendrá que resetear y comenzar de cero.