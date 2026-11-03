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El entrenador del Al-Nassr, Ange Postecoglou, ha rechazado tajantemente que su línea de ataque funcione mejor sin su capitán, Cristiano Ronaldo. El técnico australiano defendió a su gran referente, ausente en la contundente victoria de su equipo por 6-2 a domicilio ante el conjunto uzbeko Pakhtakor en la Liga de Campeones Élite de la AFC.

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El entrenador australiano defiende el descanso de su capitán

Postecoglou restó importancia a las preguntas sobre la ausencia de su capitán tras una contundente victoria a domicilio en competición continental en Uzbekistán. El cinco veces ganador del Balón de Oro, de 41 años, se quedó en casa para recuperarse después de marcar un triplete en 15 minutos en su anterior partido de competición nacional. Incluso sin su veterano delantero, el vigente campeón de la Liga Profesional Saudí encadenó su sexta victoria consecutiva entre todas las competiciones.

Postecoglou responde rápidamente a las palabras de Tajiev

Durante una breve rueda de prensa posterior al partido, los periodistas recordaron al exseleccionador de Australia que el entrenador del Pakhtakor, Kamoliddin Tajiev, había afirmado antes del encuentro que el club de Riad era más peligroso sin Ronaldo sobre el terreno de juego.

Postecoglou respondió: «Pero Cris jugó el último partido y marcamos cinco goles. Juegue o no juegue Cris, lo más importante es que los futbolistas que jugaron hoy rindieron a un nivel muy alto.

«Sabemos que el rival lo ha hecho muy bien contra los otros equipos saudíes, así que no iba a ser fácil. Pero nuestro juego ofensivo en general fue muy, muy bueno. Estoy seguro de que, si Cris hubiera estado aquí, también habría sido muy bueno».

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Al valorar la contundencia de la victoria en Tashkent, el australiano añadió: «Estoy contento con los jugadores. Fue una buena actuación. Marcamos seis goles. Merecimos plenamente ganar el partido».

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Joao Felix brilla en Uzbekistán

Con Ronaldo habitualmente eximido de los desplazamientos al extranjero durante la fase de liga para gestionar su carga de trabajo, Felix, también internacional con Portugal, dio un paso al frente y dirigió la goleada. El atacante asistió a Abdullah Al-Hamdan en el primer gol, en el minuto 15, antes de marcar dos tantos, en los minutos 17 y 32, para dejar a los visitantes con el partido bajo control.

Felix dio después su segunda asistencia de la noche a Abdulelah Al-Amri, en el minuto 53, para poner el 4-1, antes de ser sustituido en el minuto 68 con los tres puntos asegurados.

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La victoria continental impulsa sus opciones de clasificación

Los tres puntos logrados en Uzbekistán elevaron al Al-Nassr a la zona alta de la clasificación de la Región Oeste, integrada por 16 equipos, con seis puntos en tres partidos, a seis del líder Al-Ain tras una derrota inicial por 4-0 ante el club emiratí y una victoria por 3-1 sobre el Neftchi. Su encuentro aplazado contra el Al-Wasl aún necesita una nueva fecha, después de que unos problemas de viaje impidieran a los visitantes llegar a Riad, y solo los ocho primeros avanzan a las eliminatorias. El equipo de Postecoglou vuelve ahora a la competición nacional desde la tercera posición de la liga, a dos puntos del liderato.