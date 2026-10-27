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La UEFA ha prohibido oficialmente a los aficionados del Lens asistir al próximo partido de Champions League de su equipo contra el Liverpool en Anfield. La dura sanción llega tras una serie de altercados entre el público y el uso generalizado de material pirotécnico durante los últimos encuentros europeos.

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La UEFA endurece su respuesta a los incidentes con material pirotécnico

El organismo rector del fútbol europeo ha adoptado una postura firme ante los reiterados incidentes protagonizados por aficionados del RC Lens esta temporada. El órgano disciplinario de la UEFA ha confirmado que el club francés no podrá vender entradas a sus seguidores para sus dos próximos partidos a domicilio en la fase liga de la Champions League.

La decisión responde a los incidentes ocurridos durante su reciente encuentro contra el Club Brugge, que se interrumpió brevemente después de que se encendiera y lanzara una gran cantidad de bengalas hacia el terreno de juego y los aficionados rivales.

El impacto económico también es considerable para el equipo de la Ligue 1, ya que la UEFA ha decidido imponerle una multa de 80.000 euros. La sanción responde a varias infracciones, entre ellas el encendido y lanzamiento de material pirotécnico y los daños causados por los seguidores visitantes. La resolución llega después de una advertencia anterior por incidentes similares durante una visita al Slavia Praga en septiembre. Por tanto, el club ya se encontraba en periodo de prueba antes de las últimas infracciones cometidas en Bélgica.

Consecuencias para los partidos ante el Leipzig y el Liverpool

El calendario de la sanción implica que el Lens no contará con el apoyo de sus aficionados en dos desplazamientos decisivos. El primero será la visita al RB Leipzig el 24 de noviembre y, después, el destacado encuentro contra el Liverpool en Anfield el 27 de enero. Además, la prohibición para un tercer partido ha quedado en suspenso durante un periodo de prueba de dos años, como última advertencia a la afición del club sobre su comportamiento en las competiciones europeas durante ese tiempo.

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Para el Liverpool, la resolución garantiza que en su último partido de la fase liga, ya en el nuevo año, el ambiente en Anfield estará dominado por completo por la afición local. El equipo dirigido por Andoni Iraola está firmando una sólida campaña europea: ocupa el tercer puesto de la clasificación general con un pleno de victorias tras tres partidos. Con todos los puntos posibles hasta ahora, el club de Merseyside está bien situado para lograr la clasificación directa para las eliminatorias, y la ausencia de aficionados visitantes en Anfield reforzará aún más su ventaja como local en enero.

Se acumulan los problemas para el equipo francés

Mientras el Liverpool mantiene su buena marcha, el Lens atraviesa dificultades dentro y fuera del campo en su regreso a la máxima competición europea. Tras su contundente derrota por 3-0 ante el Club Brugge, el conjunto francés ocupa el 27.º puesto en la tabla de la fase liga, con solo tres puntos en sus tres primeros encuentros. La falta de apoyo de sus aficionados en Alemania e Inglaterra complicará sin duda sus opciones de ascender hasta los puestos de play-off a medida que el torneo se acerque a su fase decisiva durante los meses de invierno.

La directiva del club ya ha demostrado su disposición a tomar medidas internas: anteriormente prohibió a sus propios aficionados asistir al derbi local de máxima rivalidad contra el Lille. La reiteración de estos incidentes ha obligado a la UEFA a intervenir y deja al Lens ante los partidos más difíciles que le quedan sin el respaldo de sus fieles seguidores.