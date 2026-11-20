Compartir Sigue a GOAL en Google

Ni los números ni la clasificación bastan para tranquilizar al Liverpool antes del gran duelo del próximo domingo. El visitante que llega a Anfield no es el Manchester United que ha tropezado durante buena parte de la temporada, sino un equipo completamente nuevo que busca un arranque diferente de la mano de su nuevo entrenador, Mauricio Pochettino.

Anuncios

Ese es el núcleo del mensaje de Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, que se negó a afrontar el partido como un compromiso sencillo ante un equipo que ocupa la decimoctava posición y que no sabe lo que es ganar en liga desde el pasado mes de agosto. Para el técnico español, este puede ser precisamente el momento más peligroso para su equipo.

Iraola afirmó en la rueda de prensa previa al partido: «Tenemos que ser conscientes de la importancia del partido. Tienen un entrenador nuevo, y eso supone nuevos retos para nosotros. Es cierto que tienen esa ligera ventaja, porque no tenemos ninguna referencia para prepararnos, ya que pueden tomar caminos distintos que, sinceramente, ahora mismo no conocemos».

Iraola sabe que la llegada de un nuevo entrenador lo cambia todo en el vestuario: cada jugador intentará reivindicarse y todos pelearán por hacerse un hueco en el once titular, algo que podría dar al United un enorme impulso anímico para reactivar una temporada complicada.

Y añadió: «El inicio del partido será muy importante. Conocemos bien a sus jugadores, quiénes son y cuáles son los puntos fuertes y débiles que han mostrado, pero tenemos que contener pronto su entusiasmo y no darles la oportunidad de sentir que pueden remontar».

Anuncios Anuncios

El Liverpool llega al encuentro en cuarta posición, tras ganar 6 de sus últimos 8 partidos en todas las competiciones, incluida la victoria en la tanda de penaltis ante el Chelsea en la Copa de la Liga. Aun así, el rendimiento en Anfield sigue siendo una preocupación real para el cuerpo técnico, ya que el equipo solo ha logrado una victoria en 5 partidos de liga como local.

Related Topics

Iraola reconoció abiertamente el problema: «Sí, creo que somos conscientes de que nuestras estadísticas fuera de casa son mucho mejores. Tenemos que mejorar en este aspecto, y el Manchester United es la primera oportunidad para demostrarlo».

La historia reciente entre ambos equipos complica aún más la misión. El Manchester United no pierde ante su eterno rival, el Liverpool, desde septiembre de 2024, y tampoco ha caído en Anfield desde la histórica derrota por 7-0 ante el equipo de Jürgen Klopp en marzo de 2023, lo que da a los visitantes una confianza extra pese a su bajón de resultados.

Anuncios

Por otro lado, el Liverpool recibirá un importante impulso con el regreso del trío de lesionados formado por Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch y Virgil van Dijk, que se espera que estén disponibles para el partido del domingo. Iraola confirmó, además, que Giovanni Leoni y Conor Bradley han vuelto a los entrenamientos, aunque todavía no están listos para jugar.

En otro orden de cosas, Iraola condenó la grabación con un dron de un entrenamiento del Manchester United esta semana, después de recibir las imágenes que una persona publicó en su canal de YouTube antes de pedir disculpas y borrarlas.

Anuncios

Iraola cerró sus declaraciones así: «Ayer me enviaron las imágenes, pero lo más importante en este asunto es que no debería ser legal. Le ha pasado al Manchester United, pero podría pasarme a mí en cualquier entrenamiento. No se trata de la ventaja, sino del hecho de que alguien pueda hacerlo. Hay una razón por la que entrenamos a puerta cerrada, y no creo que esto sea bueno para ningún club».