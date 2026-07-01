Anfal Jalal actuó correctamente. La FIFA respondió con firmeza a la indignación de Nagelsmann tras el gol anulado a Alemania

La FIFA emitió un comunicado sobre la polémica jugada en el Alemania-Paraguay de la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, El árbitro marroquí Jalal Jaid anuló un gol alemán en los últimos minutos tras revisar el VAR, lo que enfureció al seleccionador Julian Nagelsmann.

Alemania creía haber avanzado a octavos tras el cabezazo de Jonathan Tah en los últimos minutos, pero el VAR intervino y solicitó la revisión.

Tras revisar la jugada, el árbitro marroquí anuló el gol al considerar que el defensa alemán Valdemar Anton había obstaculizado al portero paraguayo Orlando Gil.

Tras la eliminación alemana en los penaltis, Nagelsmann tildó la anulación de «escándalo» y afirmó que su equipo merecía avanzar.

Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la FIFA, respondió con un comunicado que respaldaba la decisión, recordando las instrucciones previas al torneo.

Colina declaró, según recoge el diario británico «Mirror»: «El simple posicionamiento no es falta, pero si un atacante, sin interesarse por el balón, se mueve —aunque sea un mínimo— para obstaculizar al rival e impedirle defender, los árbitros, con ayuda del vídeo si es necesario, deben analizar la jugada y actuar».

Y añadió: «Esto se aplica sobre todo cuando el objetivo es impedir que el portero defienda su portería. Los entrenadores y jugadores conocían estas directrices, así que no debe sorprender que los árbitros las sancionen».

Alemania quedó eliminada en octavos tras perder la tanda de penaltis, tras fallar Kai Havertz, Nico Vollmayr y Jonathan Tah sus lanzamientos, mientras que Paraguay logró su primer triunfo en eliminatorias.

En octavos, Paraguay se medirá a Francia.