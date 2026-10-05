Andy Carroll, la impactante confesión en su autobiografía: «Yo, violado en la cama de mi casa por un amigo de la familia»

Andy Carroll, ex delantero de la selección inglesa, del Liverpool y del Newcastle, ha decidido romper su silencio contando en su autobiografía, «Owning It», que fue víctima de violencia sexual en 2021. El episodio, denunciado en aquel momento sin revelar su identidad, ocurrió en su domicilio durante su segunda etapa en el Newcastle





EL AGRESOR - El agresor es Kevin Adams, de 59 años, un rostro conocido por el público británico por su pasado como profesor de baile en el programa de televisión «Fame Academy» de la BBC y amigo de su expareja, que en ese momento estaba ausente. En 2023, la Chelmsford Crown Court lo condenó a 20 meses de prisión por abusar del futbolista mientras este dormía. Hoy, futbolista y copropietario del Dagenham & Redbridge, el jugador de 37 años ha optado por incluir su testimonio en el libro solo en el último momento, animado por su pareja, Lou Teasdale.





SUS PALABRAS - "He sufrido violencia sexual, ya está, lo he dicho. Da miedo incluso pensarlo y hasta hoy solo lo sabían unas pocas personas. Lou y yo hemos hablado mucho sobre si contarlo o no en el libro. He evitado a mi editor durante tanto tiempo que probablemente pensó que había cambiado de idea. Da miedo hablar de ello, pero lo que pasó ha contribuido a convertirme en la persona que soy hoy tanto como todas las cosas buenas. Y si el hecho de que yo hable de ello ayuda хотя бы a una sola persona, entonces habrá merecido la pena. Lo que me pasó ha condicionado cada aspecto de mi vida. Pensaba en ello todos los días y eso me dificultaba concentrarme en cualquier otra cosa, incluido el fútbol. El trauma de lo que me pasó no ha desaparecido".







