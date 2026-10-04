Andy Carroll fue abusado sexualmente por una personalidad televisiva: «El trauma sigue ahí»

Andy Carroll reveló la semana pasada, con motivo de la publicación de su biografía, que fue víctima de abusos sexuales por parte de un hombre en 2021. Los medios británicos investigaron el caso y descubrieron que se trata de Kevin Adams, una conocida figura mediática y entrenador de baile en concursos de talentos de la BBC. Carroll ha confirmado ahora a The Sun que Adams es el hombre que abusó sexualmente de él.

En su biografía Owning It: In My Own Words Carroll cuenta que un "amigo de la familia", es decir, Adams, solía pasarse con frecuencia por su casa. Adams conocía a la ex de Carroll y así fue como conoció al actual delantero del Dagenham & Redbridge FC.

Carroll, ahora de 37 años, fue víctima de abusos en 2021, después de un partido con el Newcastle United. Adams se invitó a sí mismo a la casa de Carroll para ver un combate de boxeo. "Pero empezó a preparar bebidas en la cocina y, al cabo de un rato, empecé a sentirme mareado", cuenta Carroll.

"Creo que puso algo en mi bebida. 'Hora de irse a la cama', dije. 'Te pediré un taxi'. Pero insistió en quedarse a dormir en la habitación de invitados".

Carroll asegura que siempre tuvo una sensación extraña con Adams. "Estaba divorciado y tenía hijos, pero aun así sentía que lo suyo conmigo iba más allá de algo platónico. No paraba de pedirnos a mi ex y a mí que saliéramos con él. Incluso me compró ropa".

"Yo duermo desnudo, y cuando me desperté por la noche ese tipo estaba bajo mis sábanas e intentaba hacerme una felación ", relata Carroll. El exdelantero del Liverpool dejó inconsciente a Adams de un golpe, llamó a la policía y tuvo que acudir a comisaría para contar su versión.

"Todo el proceso fue humillante y vergonzoso. Realmente horrible". Adams lo negó todo. "Todo el proceso duró dos años. Nadie lo sabía, salvo mi entonces pareja y su familia, y recibí muy poco apoyo", afirmó Carroll.

Adams fue condenado en noviembre de 2023 por abusos sexuales, recibió una pena de veinte meses de prisión y una orden de alejamiento. "Cuando escuché la noticia por parte de la policía, no podía dejar de llorar. Tuvo un impacto enorme en mi vida".

"Pensaba en ello todos los días, lo que hacía que apenas pudiera concentrarme en otras cosas. Tampoco en el fútbol. El trauma sigue ahí. Pero si al escribir esto puedo ayudar хотя бы a una sola persona, entonces habrá valido la pena", concluyó Carroll.



