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El nuevo fichaje del Arsenal, Andria Bartishvili, estará de baja entre dos y tres meses tras sufrir una lesión importante en el tobillo durante su cesión en Georgia. El mediapunta de 17 años, que acordó incorporarse al Arsenal por 4 millones de libras en verano, podría perderse lo que queda de la fase liga de la Conference League sin haber debutado aún con el club londinense.

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Bartishvili sufre una lesión en un ligamento del tobillo durante su cesión al Iberia 1999

Según football.london, Bartishvili está cedido por el Kolkheti 1913 al Iberia 1999, también de Georgia y participante en la Conference League de la UEFA, pero la lesión podría dejarlo fuera lo que resta de la fase de liga. El Iberia ha confirmado el contratiempo en sus redes sociales.

El comunicado señala: «Los resultados de la resonancia magnética de Andria Bartishvili han confirmado un daño de alta calidad en el ATFL (ligamento talofibular anterior). Andria podrá completar varias fases del tratamiento y terminar la rehabilitación antes de que acabe la temporada».

La lesión priva al adolescente del Arsenal de experiencia europea

Está previsto que Bartishvili se incorpore a sus nuevos compañeros del Arsenal en verano y, si es elegido, podría debutar con el club durante la pretemporada. Por eso, la lesión supone un duro golpe que le privará de una valiosa experiencia europea. Varios grandes clubes pretendían al adolescente, pero el Arsenal se adelantó a equipos como el Liverpool para ficharlo en una operación de unos 4 millones de libras.

Forma parte de un grupo de jóvenes promesas que se incorporarán al club, entre ellas Victor Ozhianvuna, del Shamrock Rovers, y los gemelos ecuatorianos Holger y Edwin Quintero, del Independiente. Preguntado por football.london a mediados de septiembre sobre la apuesta por fichar talento joven, Mikel Arteta dijo: «Bueno, es algo que hacemos juntos como club. Sabemos que, si queremos mantener constantemente este nivel y contar ya dentro del club con una vía para que lleguen jugadores de la cantera o de los equipos juveniles al primer equipo, que obviamente es la mejor manera, tenemos que estar entre los mejores del mundo en captación. Captar talento en el país y en el extranjero, el mejor talento posible, para tener las mayores opciones de mantener ese nivel».

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El seleccionador sub-21 de Georgia cree que Bartishvili puede llegar a lo más alto

Bartishvili ha disputado hasta ahora dos partidos con la selección sub-21 de Georgia y se apuntaba a que pronto podría recibir la llamada de la selección absoluta. En declaraciones exclusivas a football.london, el seleccionador sub-21 Ramaz Svanadze afirmó: «Creo que tiene todas las posibilidades y oportunidades de demostrar su valía al más alto nivel, porque eso es exactamente lo que quiere hacer. Quiere jugar al máximo nivel en el primer equipo del Arsenal.

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»Y, obviamente, muchos jugadores quieren eso, pero él también tiene el talento y el perfil mental, la mentalidad necesaria para lograrlo si sigue por este camino. La alta intensidad que caracteriza al fútbol inglés es algo a lo que tendrá que adaptarse. Ese va a ser su mayor reto».

¿Qué le espera ahora a Bartishvili?

Bartishvili pasará ahora por varias fases de tratamiento y rehabilitación en Georgia, y el Iberia espera que regrese antes de que acabe la temporada.

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Si su recuperación transcurre según lo previsto, el centrocampista se incorporará a la plantilla de Arteta en verano e intentará disputar sus primeros minutos con la camiseta del Arsenal durante la pretemporada.