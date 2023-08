Andrés Guardado en GOAL: "Los jugadores mexicanos tienen que aprender a sufrir"

En GOAL tuvimos la oportunidad de charlar con Andrés Guardado, capitán del Betis y cinco veces mundialista con México.

José Andrés Guardado Hernández (Guadalajara, México, 1986) lleva más de 17 años fuera de México compitiendo en importantes ligas del fútbol europeo. Actualmente milita en el Real Betis de la Primera División de España, club que le ha dado la oportunidad de competir por más de seis temporadas en el país ibérico y que, tras la salida de importantes jugadores, portará el gafete de capitán durante la Temporada 2023-24.

Durante el mes de noviembre del 2022, en la pasada Copa del Mundo de Qatar, 'El Principito' jugó su quinto y último Mundial con la Selección mexicana, igualando e imponiendo marca en participaciones junto a otras leyendas del fútbol mexicano como Antonio Carbajal, Guillermo Ochoa y Rafael Márquez.

Andrés anunció su retiro del combinado azteca en el mes de mayo y, por ahora, se enfoca al 100% en el Betis, club que tendrá una mini gira por Estados Unidos y México en importantes recintos de estos países. En la antesala del derbi sevillano en Guadalajara, Guardado atendió a los micrófonos de GOAL para platicar sobre estos partidos de preparación por Norteamérica, mexicanos en España y qué le depara en el futuro cercano:

¿Qué significa para ti regresar a México jugando para un club y hacerlo en tu ciudad natal?

"La verdad que estoy emocionado por ir a mi ciudad natal. Desde que me fui con 20 años al Deportivo La Coruña, sólo he regresado una sola vez a jugar a Guadalajara. Fui con la Selección mexicana a jugar un partido amistoso contra Ecuador, pero nunca con un club, y hacerlo con el Betis, que es con el club que más años he estado en Europa, con el que hoy en día es el más importante de mi carrera también. Y bueno, ir a Guadalajara con mi gente, con mi familia, con mis amigos. La verdad es algo que me tiene muy emocionado, ya hubiera sido la guinda jugar en el Estadio Jalisco, pero bueno, el Estadio Akron también es muy importante y que será sede del próximo Mundial. Lo vamos a disfrutar y será una linda experiencia".

¿Crees que la LaLiga Summer Tour es un buen inicio para que clubes de España puedan venir a hacer pretemporada a México en un futuro?

"Sí, creo que cada vez más. Con el Betis ya me había tocado ir a Puebla y Querétaro a jugar un par de partidos. El Atlético de Madrid también ha ido ya hace algunos años a jugar contra el Toluca y contra alguno más. Ahora también con esta alianza que hay del Grupo Orlegi con el Sporting de Gijón, también ha estado jugando partidos allá. Yo creo que es muy bueno tanto para México, como para la LaLiga española, que se expanda mucho en México y que atraiga más caras nuevas a los jóvenes, que se empapen de LaLiga española, que nos vean más de cerca a todos los equipos que jugamos acá y creo que todos salimos ganando. Es una experiencia muy buena para la gente que está en México y que le gusta el fútbol, que no tienen la oportunidad de ver a estos equipos en vivo. Y para nosotros el poder presentarles un poco lo que hay en España, el vivel que hay, los jugadores, creo que todo el mundo sale ganando".

¿Qué le puedes platicar a los aficionados mexicanos del derbi sevillano?

"Para el que no lo sabe, para mi y para mucha gente, es el derbi más pasional que hay en España. Se vive con una pasión desbordada en la ciudad, hay muchísima rivalidad deportiva. En los últimos años creo que se ha intensificado un poco más porque al final el Betis se ha vuelto a posicionar en puestos europeos y pelear directamente por un lugar en la tabla con ellos, entonces eso ha intensificado todavía más la rivalidad. Esperemos que sea un partido amistoso, que guste, que demos un buen espectáculo, y que la rivalidad se siga manteniendo en la cancha".

¿Qué nos puedes contar de tu relación con 'Tecatito' Corona'

"La relación que tengo con 'Tecatito' es lo mismo, tengo una rivalidad deportiva porque él está en el Sevilla, pero que se queda solamente en la cancha, por fuera somos muy buenos amigos. Los últimos años que estuve en Selección nos hemos acercado todavía mucho más y ahora que el ha estado acá por Sevilla un par de años, pues imagínate. Es una persona a la que le tengo muchísimo cariño, que ha pasado por una lesión muy desafortunada que lo dejó sin Mundial, creo que fue un momento muy duro para él. Me da mucho gusto que vuelva a estar sano, que vuelva a competir, que vuelva a jugar, y que demuestre el tipo de jugador que es. Desearle todo el éxito del mundo en esta nueva temporada que está por arrancar y con muchísimas ganas de enfrentarlo en la cancha".

¿Qué toma en cuenta LaLiga para que los equipos de España vengan a Norteamérica a hacer pretemporada?

"Somos equipos que tienen mucha tradición en España, que tienen unas aficiones espectaculares, pero creo que en México a lo mejor, por obvias razones, sólo se ven al Barcelona y Real Madrid. Entonces el que vayamos, los dirigentes ven eso, demostrar que hay muchos más equipos, con mucha identidad, con muy buenos jugadores y que quieren salir un poco también del Clásico: Real Madrid - Barcelona. Yo creo que tiene que ver mucho eso, quieren abrir un poco los ojos a la afición mexicana de todos los otros equipos, y que son muy competitivos. Yo creo que va un poco por ahí, de enseñarles de cerca a la afición mexicana que fuera del Real Madrid y Barcelona, hay otros equipos que pueden hacerlo muy bien".

¿Qué le ha faltado a los futbolistas mexicanos para consolidarse en España?

"Bueno, cada situación es muy diferente y yo creo que tiene que ver con muchos factores, no sólo a la cancha o si rindieron bien. En el caso de Montes, yo creo que hizo unos muy buenos primeros seis meses desde que llegó al Espanyol, individualmente hizo goles, fue titular casi siempre, rindió a muy bien nivel. Pero claro, cuando tu equipo no acompaña y no tiene los resultados, al final parece como si no lo hubiera hecho tan bien como yo creo que lo vi. Quiero poner el ejemplo de él porque cada caso es muy diferente y hay muchas cosas que se involucran como para triunfar o no. Al final, no quiero entrar en catalogar el porque unos sí, otros no, pero más bien me gustaría dar un consejo. A mi me gustaría que los mexicanos que vengan para acá tuvieran un poco más de paciencia, que tuvieran un poco más de aprender a sufrir, de aprender a pasarla mal, el que no a la primera dificultad bajar los brazos, el seguir peleando. Al final, la constancia y el trabajo del día a día tiene sus resultados tarde o temprano. Creo yo que como jugadores mexicanos tenemos que aprender a sufrir, creo que en México de cierta manera estamos en un ambiente cómodo, se paga bien, es una liga competitiva y nos cuesta salir de esa zona de confort. Daría un consejo a los mexicanos, salgan de su zona de confort, que se reten a sí mismos, y que no a la mínima bajen los brazos".

¿Qué le depara a Andrés Guardado en el futuro cercano?

"Si te digo la verdad, a día de hoy no lo sé. Este año lo quiero disfrutar muchísimo, es obvio que cada año va pasando y cada año que se va cumpliendo pues ves viendo más cerca el final, el retiro. Por eso este año me he mentalizado y lo quiero afrontar como eso, disfrutar cada momento y que el día a día me vaya diciendo que viene. No me quiero plantear algo porque a lo mejor te puedo decir ahorita que puede ser mi último año o quiero jugar dos años más, y al final el cuerpo, el nivel, la cabeza te va cambiando. Quiero ir de a poco, quiero ir al día y disfrutar mucho. Ya cuando termine esta temporada ya pensaré que es lo que pasa, si quiero seguir jugando, si estoy preparado mental y físicamente para jugar más tiempo, si ya es momento de dejarlo. Lo que si te puedo decir y lo he dicho en muchos espacios, es que me encantaría ser entrenados, es algo que los últimos años se me ha metido mucho en la cabeza, me estoy preparando para ello y creo que sería a un futuro a largo plazo el siguiente reto que me gustaría enfrentar en mi carrera".