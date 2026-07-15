Andrea Pirlo es el gran favorito para ser seleccionador de una nación emblemática del fútbol

Según varios medios italianos, Andrea Pirlo es el favorito para ser el nuevo seleccionador de Italia, por delante de Antonio Conte y Roberto Mancini.

Tras el fracaso en la clasificación al Mundial, que llevó a la renuncia de Gennaro Gattuso, la Federación Italiana busca un técnico capaz de devolver a la Azzurra a la élite.

Tras varias reuniones, la Federación Italiana cree que su perfil es el ideal. Su objetivo será llevar a los Azzurri al Mundial 2030.

«Pirlo resulta atractivo precisamente porque fue un jugador con la mentalidad ganadora adecuada y un entrenador que sigue buscando la verdadera felicidad», escribe La Gazzetta dello Sport. «La Federación Italiana de Fútbol está dispuesta a emprender con él un camino desconocido».

Su papel en el título mundial de hace veinte años le otorga un estatus icónico que aún pesa en la decisión.

Además, su visión de juego elegante y de control entusiasma a los responsables, que confían en que pueda transmitirlo a la selección.

Así, Pirlo supera a Conte, Mancini y hasta a Pep Guardiola. «Conte y Mancini ofrecen más garantías, Guardiola es el mayor desafío, pero el artífice de nuestro triunfo mundialista de hace veinte años parte en pole position», concluye La Gazzetta.