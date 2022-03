Andrea Medina: "Ahora las niñas sí tienen referentes femeninos en el fútbol"

Andrea Medina (Sevilla, 2004) es desde hace más de una temporada una de las futbolistas que más impacto han creado en el fútbol femenino. Indiscutible con el Betis, equipo con el que debutó con tan solo 15 años, y también con la selección española, la jovencísima jugadora sevillana se ha colado en nuestra lista NXGN y nos atiende en exclusiva para analizar su tremenda irrupción en el panorama futbolístico femenino.

¿Cómo empezaste a jugar al fútbol?

Pues yo empecé en mi pueblo en Sanlúcar y porque ya hacía gimnasia rítmica, entonces dejé la gimnasia rítmica y me metí al fútbol y estuve en Sanlúcar luego pasé por el Sevilla, en el Camas y en el Betis, que llevo cuatro años.

Comenzaste tu carrera en Camas. ¿Jugaste con un equipo de niños o un equipo de niñas?

Bueno, yo como he dicho, empecé en Sanlúcar, que era de niños solo. Yo era la única niña. Luego estuve dos años en Sanlúcar, en mi pueblo, luego me fui al Sevilla de chicas, he hecho un año con chicas y me fui otra vez con chicos porque me gustaba un montón y estuve en el Camas un año también con chicos. Yo era la única chica y ya luego en el Betis.

¿Veías mucho fútbol de niña? Si es así, ¿quiénes eran tus ídolos?

Mi padre me ponía vídeos de Roberto Carlos y Ronaldinho. Son referentes para mí. Y de chica es que en mi época todavía no había referentes de chicas, pero ahora las niñas pequeás sí tienen referentes femeninos.

¿Cómo llegó la oportunidad de fichar por el Real Betis?

Pues llegó estando en el Camas, llamó María Pry a mi padre, a mi entrenador, y comentó que querían contar conmigo. Entonces yo estuve probando y yo soy del Betis de desde pequeña y acepté.

Naciste en Sevilla. ¿Qué significó unirse a un club como el Betis?

Bueno, como he dicho yo desde pequeña soy del Betis y mis padres me lo han inculcado siempre y para mí estar en el equipo de mi vida lo es todo.

Tenías solo 15 años cuando debutaste con el club. Increíble, ¿no?

Pues yo lo recuerdo yo una semana antes y ya sabía que me iban a convocar porque Paulita tenía cinco tarjetas amarillas, entonces ya me dijeron que probablemente iría convocada. Entonces yo recuerdo que en ese partido estaba viendo yo el partido del primer equipo y le sacaron una tarjeta amarilla a Paulita. Entonces pensé que iría convocada. Y toda esa semana fue de nervios, de incertidumbre, porque para una niña de 15 años ir con el primer equipo y encima tenía la posibilidad de debutar fue increíble, súper nerviosa, no me podía poner las espinilleras, fue un show.

¿Cuánto has aprendido al estar con la selección absoluta siendo tan joven?

Por mi experiencia con el equipo nacional. Yo creo que es un sueño que toda chica quiere tener y quiere estar en el equipo nacional porque es su país y cada vez que voy con la selección y me pongo la camiseta es un orgullo cuando suena el himno en el campo.

¿Qué has desarrollado en tu juego para ser titular habitual en la máxima categoría desde los 16 años?

Bueno, yo creo que el trabajo que hago día a día yo creo que tiene todo su proceso. Me considero una jugadora rápida y veloz que le echa mucho coraje en lo de los partidos y yo creo que eso es lo que me caracteriza.

¿Qué ha sido lo más difícil de estar en la selección absoluta siendo adolescente?

Bueno, más difícil en el sentido de ir a la selección no hay nada. Lo difícil es mantenerte en ella estando ahí, que en cada convocatoria te llamen, eso es lo difícil. Pero ya luego vas allí y las compañeras lo hacen muy fácil porque todas son muy buenas.

¿Qué momento guardas con cariño?

Yo recuerdo el Santa Teresa el año pasado porque fue mi primer gol en Primera y ese partido estuvo muy bien. Porque marcar tu primer gol en Primera División con 16 años pues es muy importante. Entonces yo creo que ese partido es especial.

¿Qué aspectos crees que debes aún mejorar de tu juego?

Hay muchísimos aspectos a mejorar en el día a día, porque yo creo que es un aprendizaje constante estar en primera y estar al lado de compañeras que saben un montón. Yo sólo tengo 17 años, me queda mucho por aprender, entonces yo creo que me falta mucho todavía

¿En qué jugadores te fijas en la actualidad?

Jordi Alba me gusta un montón aunque la gente lo critica mucho, pero bueno, yo creo que es un jugador muy bueno, muy ofensivo y defensivamente también muy potente. Y de chicas Alexia Putellas que es referente de todo el mundo ahora mismo y mío también porque ha conseguido lo que nadie ha conseguido hasta ahora y yo creo que es muy bueno.

¿Qué se siente como joven jugadora española ver cuánto ha crecido el fútbol femenino en España en los últimos años? ¿Debe ser algo especial para ti ver a una jugadora española ganar el Balón de Oro, ¿verdad?

Yo creo que es un privilegio la época que me ha tocado vivir, porque por ejemplo Sosa o Paulita no han tenido esa oportunidad que yo estoy teniendo ahora de que se esté luchando por el fútbol femenino y creo que la época que me ha tocado vivir soy una privilegiada y espero que se consigan muchas cosas más.

Sí, yo creo que que Alexia haya conseguido el Balón de Oro es un paso más para el femenino español, porque quieras o no, hace que el fútbol femenino sea más seguido y haya más referentes femenino. Y es un paso muy grande que ha dado ella y nos ha dado a nosotras.

¿Cuál es el momento favorito de tu carrera hasta ahora?

Mi momento favorito. Bueno, tengo un montón, porque ir con la selección, como he dicho, es un orgullo y ser titular casi todos los partidos que el míster confía en mí al 100% estoy pasando por una muy buena etapa.

¿Qué objetivos y ambiciones tienes para el futuro?

Bueno, a corto plazo, por así decirlo, ahora viene campeonato Europeo y el Mundial y ganarlo sería increíble. También quiero conseguir con mi equipo entrar en Champions, ganar la Champions, todas esas cosas que todo el futbolista quiere.

El artículo sigue a continuación

¿Cuál es tu referente fuera del fútbol?

Pues mi referente es Simone Biles porque es una persona que lo ha dado todo por el deporte. Es muy valiente porque dejó las Olimpiadas por problemas de salud mental y creo que una persona de total admiración.