Andrea Hauksdóttir: "El futbol femenil mexicano es una liga en crecimiento, donde puedes marcar diferencia"

Andrea Hauksdóttir arribó a México con la consigna de hacer historia en la Liga MX Femenil. Con rodaje en Estados Unidos, Francia e Islandia, la centrocampista islandesa quiere dejar huella en una competencia para la que llegó como refuerzo bomba del América de Craig Harrington.

Y es que fue el pensamiento de Andrea al momento de explorar una nueva oportunidad para continuar con su carrera profesional tras su salida del Houston Dash de la NWSL de la unión americana, tras pasar también por la Universidad del Sur de Florida a nivel colegial, Breidablik FC de su país de origen y el Havre AC de la Primera División de Francia.

"Estaba buscando equipos, abierta a todo, dije ‘México suena muy bien en estos momentos’ porque es una liga en crecimiento, donde puedes marcar diferencia, no puedo esperar más para abrir estos mundos en Islandia y México, estoy muy emocionada por lo que vendrá para mí aquí", dijo Hauksdóttir en entrevista en las instalaciones de Coapa con GOAL.

"Mi percepción es que es una Liga muy competitiva, es una liga en crecimiento. Hay mucha competencia, hay mucha pasión en esta Liga, tiene muchos aficionados especialmente América", agregó.

Así como Hauksdóttir, la plantilla de las azulcremas cuenta con jugadoras que pasaron por el futbol colegial en la NCAA de Estados Unidos, algo que sumó para la adaptación con el equipo de Craig Harrington.

"Hay un montón de chicas aquí del futbol colegial, cinco o seis, es algo muy importante porque siento que nos conocemos una a otra, de dónde venimos, sabemos lo que queremos, es algo muy bueno, conocer a alguien que ha vivido lo que yo", explicó en alusión a jugadoras como Jocelyn Orejel, Kiana Palacios, Kimberly Rodríguez, Renata Masciarelli y Janelly Farías.

"Me gusta. Una de las chicas que habla español llega y me dice: Tú vas a ser mi amiga. Estaba de que, me gusta eso. Convivimos. Trato de hablar español, es difícil, hay mucha interacción, todos son muy abiertos, serviciales, el equipo es mucho de ayudar, es fácil integrarte. Fue Natalia, es una chica muy divertida", señaló desde la Cancha 1 del Club América tras entrenamiento de cara al Clásico Nacional contra Chivas en el Estadio Azteca.

La nacida en Reykjavik, Islandia tiene varios objetivos, tales como levantarse en lo más alto con el club azulcrema y así acabar con el dominio de los clubes de Nuevo León, así como un nuevo llamado a la selección nacional y disputar el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, para el que marchan en el segundo lugar del Grupo C en la clasificatoria de la UEFA, debajo de Holanda.

"¿Mis sueños? Jugar profesionalmente, voy día a día, mi sueño siempre fue ser una jugadora profesional, lo estoy haciendo, quiero ganar, quiero ganar campeonatos, es mi sueño. Por supuesto. Tengo que estar jugando para ser convocada, si trabajo día a día estaré en mi mejor versión, ya veremos qué pasa. Nunca lo sabes (sobre el Mundial de 2023)", dijo.

Hauksdóttir se dio tiempo para mandar un mensaje tras lo sucedido con la guardameta de Stanford Cardinal Katie Meyer, quien perdió la vida en el campus de la Universidad de Stanford y que se ha atribuído a un tema mental.

"No sé lo que pasó exactamente, por lo que he visto en internet es un tema de salud mental, digo, no es sólo en futbol colegial, es algo en todo el mundo, en todo el mundo, vivimos en un mundo muy difícil, es algo muy triste, salud mental es todo, no sé lo que estaba viviendo Katie, obviamente la universidad es difícil, puede ser complicado en su momento, tienes que ser dulce uno al otro, ayudar”, expresó.

“Es muy importante estar los unos a los otros, martes fue un día muy especial, fue el día de la mujer, es difícil, saber que la mujer va hacia adelante, tienes que seguir escalando esa montaña, estar para quien está a tu lado, ayudar uno al otro, creo que podemos hacer algo para las nuevas generaciones", dijo después de un momento de reflexión.

Andrea dejó en claro que la mujer no está sola en un mundo que se ha vuelto complicado, lleno de violencia: "Es trabajar duro cada día. Habrá algún día en que no quieras hacer algo, está bien. A veces uno siente que no quiere ir a entrenar, hacer cosas que no quiero hacer, es por lo que el deporte es complicado, es como eres mejor. Puedes tener a tus compañeras a tu lado. No estás sola. Especialmente en América todos son abiertos, fácil puedes hablar, puedes tener una relación estrecha, especialmente en estos días".

La mediocampista pidió un Clásico Nacional Femenil en Paz, tras lo sucedido en el Estadio Corregidora durante el partido entre Querétaro y Atlas en el futbol masculino.

"Tienes que ser tú mismo, hacerlo bien, es futbol, todo es pasión por el futbol, hay rivalidades, es importante ir, apoyar a tu equipo, estar por tu equipo pase lo que pase, al final será sólo un partido de futbol y vendrán más, tiene que ser la parte más importante, estar al lado de tu equipo", mencionó.

"Me han dicho que contra Chivas es un partido de mucha rivalidad, dicen, los Fans se vuelven locos, es un partido muy importante, estoy emocionada por vivirlo, tienes que hacer tu trabajo, es lo importante", agregó.