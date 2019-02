André Silva y el reto de romper la sequía ante un Barcelona que le observa

El delantero portugués ha marcado 2 goles en los últimos 15 partidos después de ser uno de los mejores artilleros en el arranque de LaLiga.

André Silva será uno de los grandes focos de interés en la visita del Barcelona al Ramón Sánchez-Pizjuán de este sábado (16:15 horas). El delantero portugués del Sevilla ha sido protagonista en los últimos días de los rumores en el entorno culé, que lo sitúan como uno de los candidatos a sustituir a Luis Suárez en la delantera blaugrana.

Sin embargo, el ariete sevillista, cedido por el Milan, no atraviesa su mejor momento goleador, ya que sólo ha marcado 2 goles en los últimos 15 partidos que ha disputado con el club de Nervión. Su buena racha del arranque de la temporada, que lo llevaron a ser pichichi de LaLiga en septimebre ha quedado lejana y el jugador necesita reencontrarse con el gol.

Su técnico, Pablo Machín, no está preocupado por estos números y destaca cómo ayuda André Silva al juego del equipo y, sobre todo, a su compañero de delantera Wissam Ben Yedder. "André nos da mucho aparte de los goles, hace un desgaste muy grande del que se aprovechan otros futbolistas. Mientras el equipo lo dé todo y tenga buena actitud no me preocupa que André no esté muy acertado de cara a gol", explicó en rueda de prensa.

No obstante, sus números globales de 11 goles en 25 partidos son más que buenos y su juventud, 23 años, así como el interés que suscita en los grandes de Europa como el Barcelona invitan al Sevilla a plantearse convertirlo en el fichaje más caro de su historia y pagar al Milan 38 millones de euros para ejercer su opción de compra, una cantidad que podría ser devuelta multiplicada si los grandes del Viejo Continente deciden lanzarse a por él.

El mejor delantero de la historia del Sevilla, Frederic Kanouté, se mojó sobre el futuro de Silva en una entrevista exclusiva a Goal: "Habrá que esperar al final de temporada para saber si deben o no firmarlo. Obviamente es un muy buen jugador. Lo ha hecho muy bien a principio de la temporada. Es un jugador que puede ser muy interesante para el Sevilla. Faltan algunos meses y todo lo que suceda a partir de ahora ayudará al Sevilla y al jugador a tomar la decisión correcta. Será interesante".

De hecho, Kanouté también destaca su sociedad con Ben Yedder, comparable a la que él tuvo con Luis Fabiano: "Son muy buenos. Me gusta verlos. Mucha gente ha comparado la sociedad que tuve con Luis Fabiano con esta. Ben Yedder lo ha hecho realmente bien estos años con el Sevilla y lo sigue haciendo muy bien. Creo que ofensivamente es el mejor activo que tiene el Sevilla. Los dos juntos pueden hacer una muy buena asociación". Una sociedad de la que dependerán las opciones del Sevilla frente al Barcelona pero puede que también el futuro deportivo del delantero portugués.