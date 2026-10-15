André Onana, protagonista para mal y para bien en la victoria a domicilio del Trabzonspor en Finlandia

El Trabzonspor logró el jueves una convincente victoria en la Conference League. En Tampere, Finlandia, el equipo turco se impuso por 2-4 al KuPS, en parte gracias a un gol de Mohamed Salah y a un penalti detenido por André Onana. Poco antes de convertirse en protagonista con su parada, el portero había quedado en evidencia en el primer gol encajado.

Salah dejó su huella ya en el tercer minuto, cuando lanzó al espacio a Paul Onuachu en el momento justo. El delantero nigeriano mantuvo la calma y batió al portero Johannes Kreidl: 0-1.

Al filo del descanso volvió a golpear el equipo dirigido por Thomas Reis. Salah apareció en el lugar adecuado y, con la zurda, envió el balón a la red tras tocar en la parte inferior del larguero: 0-2.

La diferencia de nivel entre ambos equipos era considerable y el Trabzonspor volvió a plasmarla en un gol tras el descanso. Franculino Djú marcó ante Kreidl en su segundo intento.

Todo parecía bajo control para el Trabzonspor, pero encajó un gol de la nada. Onana dio un paso adelante ante un córner cerrado de Petteri Pennanen y llegó tarde para evitar que el gol olímpico entrara en su portería.

El partido amenazó entonces con complicarse aún más cuando el KuPS dispuso de un penalti. Piotr Parzyszek, exjugador del PEC, el De Graafschap y el FC Emmen, vio cómo Onana detenía su lanzamiento desde los once metros y mandó el rechace muy por encima del larguero.

En el tiempo añadido, Franculino marcó su segundo gol de la noche antes de que Gustav Engvall pusiera el broche final. El sueco, que juega en el equipo finlandés, anotó desde cerca con un remate que entró tras tocar en el brazo de Onana: 2-4.



