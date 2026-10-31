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El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, se ha pronunciado sobre la creciente incertidumbre en torno al futuro a largo plazo de Alexis Mac Allister en Anfield. Pese a que el centrocampista ha reconocido públicamente que quiere seguir vinculado al club, algunas informaciones apuntan a que podría marcharse este verano como parte de una reestructuración táctica.

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La reconstrucción del centro del campo pone en duda el futuro de Mac Allister

Según las informaciones, el Liverpool planea una importante renovación del centro del campo al término de la temporada actual. Por ello, el club de Merseyside ha comunicado a Mac Allister que no le ofrecerá un nuevo contrato.

El jugador, de 27 años, tiene contrato en Anfield hasta 2028, pero ahora se considera una posibilidad concreta que salga en el verano de 2027. Las informaciones apuntan a que el Liverpool se prepara para invertir una suma importante en al menos un nuevo centrocampista, lo que abriría la puerta a la posible marcha del argentino.

Iraola elogia el compromiso del argentino pese a la incertidumbre

Mac Allister expresó públicamente su decepción antes del partido del Liverpool contra el Atlético de Madrid en la Champions League a principios de septiembre. El internacional argentino declaró: «Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo que, por supuesto, me entristece mucho, mucho».

Sin embargo, Iraola prefirió centrarse en los aspectos positivos de la situación. El técnico del Liverpool destacó la firme dedicación al equipo del campeón del mundo pese a la negativa del club.

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«Mencionas la rueda de prensa [antes del partido contra el Atlético de Madrid]; yo también estuve allí después de él», dijo Iraola. «Lo más importante de aquello fue que quiere quedarse aquí. Quiere estar a su mejor nivel para poder seguir ayudándonos, ¿no?».

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Iraola añadió: «Que un jugador que ha conseguido lo que él ha conseguido tenga tan claras sus intenciones es muy bueno para nosotros. Le aprecio y es un jugador de primer nivel».

Su inteligencia táctica sigue siendo crucial para el Liverpool

Pese a la posibilidad cada vez más cercana de un traspaso, Mac Allister sigue siendo una pieza fundamental en los planes inmediatos de Iraola. El entrenador valora mucho la lectura táctica y el liderazgo sobre el terreno de juego del exjugador del Brighton.

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«Siempre digo que Mac Allister entiende el juego en su conjunto», explicó Iraola. «No solo las exigencias de su posición, sino lo que está pasando en general.

»A veces es el primero en corregir a sus compañeros durante el partido, no solo al que tiene al lado. Entiende lo que está pasando, y esa es una cualidad muy valiosa».

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El Arsenal, vigente campeón, aguarda al Liverpool en Anfield

El Liverpool debe dejar a un lado el ruido en torno al contrato mientras se prepara para recibir el domingo al Arsenal, campeón de la Premier League. Se espera que Mac Allister desempeñe un papel clave en el centro del campo cuando el Liverpool busque lograr un resultado vital en casa ante el defensor del título.