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Andoni Iraola elogió a Alexander Isak después de que el doblete del delantero impulsara al Liverpool a una contundente victoria por 0-3 a domicilio ante el Club Brujas. El internacional sueco alcanzó los diez goles esta temporada y Florian Wirtz también marcó. El triunfo devolvió al Liverpool a los ocho primeros puestos y dejó a su entrenador encantado con la eficacia de su delantero.

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Iraola elogia a Isak tras la victoria ante el Club Brujas

Iraola elogió al delantero Isak y aseguró que atraviesa un «gran momento» después de que su doblete impulsara al Liverpool a una victoria por 0-3 ante el Club Brujas . El equipo visitante controló el partido en Bélgica y sumó tres puntos cruciales.

Isak abrió el marcador y adelantó al Liverpool antes de que Florian Wirtz ampliara la ventaja en la segunda parte. El internacional sueco volvió a marcar en el minuto 82 para sentenciar el encuentro. Con ese último gol, Isak llegó a los 10 tantos con el Liverpool esta temporada en todas las competiciones.

Elogios al delantero por sentenciar el partido

En la rueda de prensa posterior al partido, Iraola destacó enseguida la influencia de su principal delantero. El entrenador del Liverpool señaló que la eficacia de Isak cuando se quedaba solo ante la defensa rival fue decisiva en el encuentro.

«Ahora mismo atraviesa un gran momento», dijo Iraola, según ESPN. «Le dejaban en el uno contra uno con el central y, en una de esas ocasiones, sentenció el partido».

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El plan táctico supera la presión del Brujas

Más allá de sus dos goles, Isak desempeñó un papel fundamental en la elaboración del juego del Liverpool. Iraola explicó que su equipo buscó deliberadamente conectar pronto con el delantero para superar la presión agresiva del Club Brujas y atacar los espacios que dejaba a su espalda.

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«Nos ayudó mucho a combinar, sobre todo en la primera parte», añadió Iraola. «Lo encontramos con facilidad. Por su forma de presionar, teníamos que encontrarlo rápido y sabíamos que habría espacios que aprovechar».

El Liverpool vuelve a los ocho primeros puestos

La contundente victoria tiene una importancia considerable para la posición del Liverpool en la clasificación. Los tres puntos logrados en Bélgica devolvieron al equipo de Iraola a los ocho primeros puestos.

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El Liverpool ocupa ahora la quinta posición con 12 puntos en cinco partidos. Con Isak en plena forma goleadora y Wirtz sumándose también a la lista de goleadores, el equipo de Iraola se encuentra en una posición sólida para seguir avanzando en su destacada campaña.