Ancelotti tuitea antes del partido contra Marruecos: «Viviremos este momento con alegría y entusiasmo»

El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, envió un mensaje a los seguidores de la Seleção antes de enfrentarse a Marruecos en la primera jornada del Mundial 2026.

Escribió en X: «Debutar en el Mundial con Brasil es una gran responsabilidad y un honor. Lo viviremos con alegría y entusiasmo; es una etapa especial en mi carrera. ¡Vamos, Brasil!».

Brasil integra el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia.

Es su primera experiencia internacional tras brillar en los clubes, así que debutará en un Mundial.



