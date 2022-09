Ancelotti tiene a todos enchufados

El otro día fue Hazard y este domingo Ceballos, Rodrygo y Rüdiger fueron clave en la victoria madridista ante el Mallorca

El Real Madrid sigue contando sus partidos por victorias, entre otras cosas, porque no hay jugador que no aporte sobre el césped cuando es reclamado por Carlo Ancelotti. El italiano ha conseguido tener a todos los jugadores enchufados para un inicio de temporada complicado en el que muchos tienen un ojo puesto en el Mundial de Qatar que arrancará en noviembre.

No hay más que ver el rendimiento de los menos habituales. Si Hazard cuajó un gran segundo tiempo en Glasgow, siendo clave para que el Real Madrid debutase con victoria en la Champions, este domingo Dani Ceballos hizo una muy buena primera parte, siendo de lo mejorcito de un Real Madrid al que le costó arrancar ante el Mallorca.

Además, Rodrygo, que jugó por segundo partido de titular esta temporada, volvió a responder marcando y Rüdiger, que aprovechó la ausencia de Militao, anotó el 4-1 definitivo ante el equipo balear, evidenciando lo que ya se sabía, que además de un gran poderío defensivo es un arma muy aprovechable en ataque a balón parado.

No jugaron de inicio Benzema, Militao (lesionados), Carvajal, Modric y Tchouaméni y no se notó el cambio. Ancelotti confía más que nunca en su plantilla y se nota: Hazard, Ceballos, Rüdiger, Rodrygo, Lucas Vázquez, Camavinga... son futbolistas que, a priori, no están en el once de gala de esta temporada y ya han aportado mucho en este arranque infalible del Real Madrid.

Gran parte del mérito es para Carlo Ancelotti y su staff técnico que tienen convencida a la plantilla de que no hay plantilla en Europa con más calidad que la del Real Madrid y que lucharán de nuevo por todos los títulos hasta final de temporada.