Ancelotti sobre el Liverpool-Atleti: “Klopp me dijo que era un acto criminal y tiene razón”

El italiano habla sobre el partido de Champions que se decidió jugar sin restricciones y comparte la opinión de su homólogo en el banquillo red.

Carlo Ancelotti atendió al Corriere dello Sport donde valoró la situación actual por el coronavirus y cómo quedará el fútbol del futuro tras el daño de la pandemia.

Recordando que el - y el -Atlético pudo ayudar a favorecer la expansión del virus, reveló que “Klopp me dijo que jugar bajo esas condiciones era un acto criminal y creo que tenía razón”.

El artículo sigue a continuación

El entrenador del no tiene dudas de que “hoy la prioridad es la salud y cómo limitar la infección. Todo lo demás es secundario”. Añade que no le preocupa “cuándo se comenzará de nuevo, cuándo se acabará la temporada” y afirma que “créeme, no me importa, en este momento es el menor de mis pensamientos”.

Más equipos

Detalla que “la Premier ha obligado a los clubes a dar a todos tres semanas de vacaciones, jugadores, entrenadores y personal”.

Sobre los recortes salariales

Pronto la economía cambiará, y en todos los niveles, los derechos televisivos valdrán menos, los futbolistas y entrenadores ganarán menos, las entradas costarán menos porque las personas tendrán menos dinero. Preparémonos para una reducción general”, finalizó Ancelotti.