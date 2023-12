Ancelotti respalda a Xavi, da un consejo a Endrick y contesta sobre su renovación: "No hay prisa ni problemas"

Carlo Ancelotti repasó todo los temas que hacen a la actualidad del Real Madrid y tuvo tiempo de contestar sobre su colega barcelonista.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, compareció este sábado en la previa al partido del domingo contra el Villarreal, por la Jornada 17 de LaLiga.

El preparador italiano se refirió a la visita de Endrick, delantero del Palmeiras que llegará al Bernabéu en junio y que estuvo de visita en la Ciudad Deportiva para saludar al técnico y a los que serán sus nuevos compañeros.

Además, respaldó a Xavi y aseguró que el barcelonista es "un gran entrenador", al tiempo que no confirmó qué portero será titular mañana ante el Submarino Amarillo. Eso sí, dijo ya saber quién saldrá de inicio.

Por otro lado, volvió a ser consultado sobre su continuidad, a lo que respondió que no hay "ni prisas ni problemas" para ello.

Esta es la rueda de prensa de Ancelotti:

Partido de mañana: "estamos cerca de Navidad, jugamos contra un equipo bien preparado pero estamos en buen momento, buena dinámica, con los jugadores motivados y queremos terminar bien este año".

El portero de mañana: "lo tengo ya decidido pero no he hablado con los dos y quiero que lo sepan ellos por mi boca. Me hacen dudar porque están muy bien los dos".

Si espera la renovación como regalo de Navidad: "No, creo que el regalo ya lo tengo, siendo entrenador del Madrid, tenemos tiempo para pensar esto, espero que el regalo sea una victoria mañana".

Momento de tranquilidad: "pese a todos los problemas que hemos tenido, lo hemos manejado bien y tengo confianza, obviamente. Estoy contento con lo que hemos hecho pero pensando en lo que hay que hacer aún porque quedan aún seis meses más".

Consejo para Endrick: "que disfrute el momento. Está progresando muy bien y estamos encantados de que pueda ser nuestro jugador el año que viene, pero tenemos que esperar hasta julio. Hemos estado con él y hemos hablado con él".

Los fallos en los penaltis y el primer lanzador: "el año pasado había una línea muy clara que era Karim, luego Luka. Esto ha cambiado. Luka era el primero pero no jugó al principio. Tenemos a Joselu que los tira muy bien pero no ha jugado siempre. No es solo un problema técnico, es también el ambiente, pero estamos en ello y trabajamos para resolverlo".

El formato que ha adelantado la Superliga: "para opinar hay que esperar al día 21 que puede pasar algo importante para cambiar el fútbol actual, como puede ser el calendario. Hay que esperar a ese día".

Si renovaría mañana: "bueno, otra pregunta.... Si el club está contento ya sabe que yo estoy contento, pero para renovar no tenemos ni prisa ni problemas".

Endrick: "está muy centrado en lo que tiene que hacer, en el equipo olímpico también. Nosotros lo esperamos hasta julio".

Xavi dijo que el Barça es el equipo más complicado: "no puedo decir cuál es el equipo más complicado. En general es bastante normal que un entrenador tenga críticas y tenemos que aceptarlo y el entrenador puede decir si es justo o no. El juicio al entrenador es el resultado, a nadie le importa su método, su habilidad para gestionar a los jugadores, va solo en función de si gana o no y tenemos que aceptarlo. Esto lo sabe Xavi y él lo sabe manejar, es un buen entrenador".

La posible vuelta de Kroos con Alemania: "Alemania tendrá la suerte de tener a uno de los mejores medios del mundo si decide volver".

Su timing para la renovación: "hasta el 30 de junio 2024 estamos aquí, ese es el timing".