Ancelotti paga su intransigencia

Por Jorge C. Picón - Toni Kroos no estará ni contra la Real ni, presumiblemente, contra el PSG. El alemán tiene una lesión en el isquio izquierdo que lo inhabilita durante un tiempo indeterminado. Es normal: a estas alturas de temporada y con 32 años está pagando los 2.368 minutos que ha disputado. Ha estado en 29 de los últimos 30 partidos, siendo titular en 27 y completando los 90 minutos en 18 (incluida una prórroga contra el FC Barcelona en Supercopa). Un jugador que terminó el curso pasado tocado y que este lo empezó un mes más tarde por una pubalgia.

Ancelotti se ha mantenido intransigente en su idea de no rotar. A pesar de los continuos reclamos de la prensa (que tan poco sabe), de las quejas de la afición y, sobre todo, de los sustos que empiezan a dar los futbolistas (Alaba o Benzema han tenido también problemas musculares en las últimas semanas), el italiano ha decidido mantenerse firme. No podrá decir que no le avisaron. Ni con la distancia conseguida en Liga respecto a sus perseguidores, de hasta siete puntos en algún tramo de temporada, le sirvió. Ahora tendrá que jugarse el partido más importante de la temporada sin uno de sus futbolistas más fundamentales. Es imposible que no se sienta mínimamente culpable.

No está gestionando bien a su plantilla y las rotaciones (cambios incluidos) son la muestra más evidente de ello. ¿Qué descanso tiene el jugador que sale en el minuto 80' de un partido? ¿De verdad esta plantilla no tiene nivel suficiente como para que, en LaLiga de menor nivel de los últimos años, tengan que jugar siempre los mismos? Parece que no le vale ningún suplente más allá de Valverde, Rodrygo y Lucas (aunque este último también ha desaparecido desde que Carvajal está sano).

Ahora, la papeleta: cómo sustituir a Kroos. Porque, claro, a la mayoría de futbolistas de tu vestuario ya les has transmitido con tus acciones que no confías en ellos. Camavinga no juega tres partidos seguidos desde enero. A Isco, que hizo un amago de volver a ser futbolista, prefirió cortarle las alas (algo que también ha sucedido con Bale y Jovic). Y Ceballos es el caso más sangrante. Ancelotti se ha llenado la boca diciendo que iba a ser "importante" durante el segundo tramo de temporada. Pues bien, suma 67 minutos y no ha jugado como titular ni un solo partido. El entrenador debería explicar que es para él "importante"...

El problema es que ya parece tarde para encontrar una solución de garantías. Es cierto que en los últimos partidos el equipo había mejorado en este aspecto, pero las piernas están al límite y una lesión ahora, como la Kroos, puede ser definitiva. Habrá que encomendarse a 'San Pintus' y esperar que esa planificación física de resultados.