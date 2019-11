Ancelotti no le pedirá goles a Lozano

El entrenador del Napoli sentenció que busca otras características en el campo por parte del atacante mexicano.

La función de Hirving Lozano en el varía constantemente. El extremo mexicano llegó al Napoli tras una estadía excepcional con el , pero Carlo Ancelotti optó por modificar su posición y mandarlo como centro delantero. Sin embargo, el entrenador no quiere que su papel sea el de un goleador letal.

El director técnico de los Azzurri ha utilizado a Chucky como segundo delantero, lo cual lo saca de su posición natural como extremo. Su corpulencia le impide pelear con los defensivos y él mismo tiende a acercarse a las bandas, pero no es donde Ancelotti lo quiere.

Sin embargo, el italiano considera que la función de Lozano no necesariamente tiene que ser la de un centro delantero. ""Lo veo muy bien, es verdad que no ha marcado muchos goles, pero no es lo que le voy a pedir a él, a él le pido trabajo, velocidad y jugar para el equipo, siempre lo ha hecho muy bien. Todas las veces que Hirving ha jugado, el equipo ha jugado a bien", sentenció el entrenador.

Para el partido más reciente del Napoli, Carlo Ancelotti decidió usar a Chucky como extremo y no desaprovechó la oportunidad. Tras dicha actuación, el mexicano genera dudas en el banquillo del equipo sobre cuál debe ser su posición en el 11 inicial.