Ancelotti: «No he incumplido mi promesa con Neymar... y esta es la razón por la que se ha cancelado el acuerdo»

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, mantuvo a Neymar en el banquillo todo el partido contra Japón en el Mundial 2026, pese a las expectativas y a un acuerdo previo con el jugador.

La decisión sorprendió a la afición, pero el técnico italiano explicó que el curso del partido modificó los planes.

El cuerpo técnico había planeado sustituirlo entre los minutos 60 y 65, según un acuerdo previo, pero el curso del partido lo impidió.

Tras el encuentro, Ancelotti aclaró: «No rompí mi promesa con Neymar; esperábamos el momento adecuado para ingresarlo entre el 60 y el 65, pero el equipo dominaba y no quise romper el equilibrio táctico».

El técnico italiano añadió: «La selección brasileña mantuvo su equilibrio en la segunda parte y mejoró tras remontar, por lo que decidí no hacer cambios».

El encuentro comenzó con desventaja brasileña, pero la Canarinha igualó y, finalmente, ganó con un tanto en los últimos minutos.

Ancelotti concluyó elogiando la profundidad de la plantilla de Brasil: «Contamos con un banquillo sólido y múltiples opciones, lo que nos ofrece soluciones para cualquier situación».