Ancelotti: "¿Mbappé y Haaland en el nuevo Bernabéu? Me lo imagino con Ancelotti"

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha pasado por sala de prensa antes del encuentro ante el Sevilla y ha repasado la actualidad merengue.

Las bajas, un tema importante

"Alaba tiene un poco de molestias y mañana evaluaremos. No es un problema serio porque el ligamento no está afectado. Riesgo cero. Hazard ha entrenado hoy pero la gastroenteritis le ha afectado y no estará aún. Valverde está bien".

Clave, la mejora de la plantilla

"He hablado del futuro de este club que es muy claro, el nuevo estadio, la plantilla que tenemos ahora es de calidad y el futuro va a ser mejor. No hemos hablado de nombres porque la plantilla ya es muy buena, con mucha calidad, con equilirio y creo que en el futuro va a ser mejor".

¿Mbappé y Haaland en el nuevo Bernabéu?

"Yo me lo imagino con Ancelotti el nuevo estadio. No quiero mezclar nombres y ojalá sea Carlo el entrenador del nuevo estadio".

El artículo sigue a continuación

Hazard y si tiene miedo

"No estoy en su cabeza pero lo que veo es que es un jugador que ha tenido mala suerte y quiere volver a hacer lo mejor para este equipo. Siempre ha tenido el sueño de jugar en el Madrid. Lo importante es que en estos momentos es agantar. Si quieres algo todo va a ir bien y está haciendo todo lo posible".