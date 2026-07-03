Ancelotti lo confirma: Neymar no está contento y lo ocurrido ante Japón es un mensaje para Noruega

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, elogió la profesionalidad de Neymar pese a su frustración por no ser titular.

En una entrevista con el diario brasileño «Folha de São Paulo», Ancelotti recordó que su meta desde que llegó es llevar a la «Seleção» lo más lejos posible en el Mundial y destacó que ya encontró el once titular, donde Neymar no tiene un lugar fijo.

El técnico italiano afirmó: «Neymar no está contento por no jugar, lo cual es normal, pero se está comportando muy bien... Entrena de forma excelente, muestra un gran respeto, es simpático y querido por todos sus compañeros».

Y añadió: «Neymar es una figura importante dentro del equipo por su talento excepcional y su gran humildad. Estoy muy contento con él, y está claro que quiere jugar, como siempre ha hecho».

Neymar no jugó contra Japón, pero Ancelotti no descarta usarlo en la prórroga y asegura que está en plena forma.

Y añadió: «Neymar puede jugar los 90 minutos sin ningún problema; se toma la situación con calma y trabaja duro cada día para recuperar su puesto, y el cuerpo técnico está muy contento con su compromiso».

Mensaje de advertencia a Noruega

Antes del cruce eliminatorio con Noruega, recordó que el empate ante Japón mostró la lucha de Brasil.

Y subrayó: «Para mí, el partido nunca se acaba… Cuando Martinelli marcó contra Japón aún quedaban minutos y no lo celebré, porque he vivido situaciones similares en las que creía que el partido estaba decidido y luego todo cambió».

Y añadió: «En esta fase del torneo todos los partidos son difíciles; las eliminatorias no se deciden solo por aspectos técnicos y tácticos, sino que los factores mentales también son clave».

Y cerró hablando del próximo rival: «Noruega es un equipo fuerte con jugadores excepcionales; Haaland es uno de los mejores del mundo. Será un partido difícil, pero confiamos en nuestra capacidad para ofrecer una gran actuación».