Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, se prepara para realizar amplios cambios en su alineación en el segundo amistoso ante Australia el martes, pero no tiene intención de dar descanso a Raphinha, en vista del destacado rendimiento de la estrella del Barcelona con su club y con su selección.
Brasil empató con muchas dificultades 1-1 ante Australia en el primer partido, después de que la Canarinha ofreciera una actuación pálida, antes de rescatar el empate en el tiempo de descuento.
Según el diario brasileño Globo Esporte, Ancelotti tiene la intención de situar a Raphinha en la posición de delantero centro, aprovechando su exitosa experiencia con el Barcelona esta temporada en el rol de atacante número "9".
Raphinha vive un inicio excepcional con el Barcelona, tras marcar 14 goles en 8 partidos, además de 3 asistencias, lo que ha llevado a Ancelotti a intentar emplearlo en la misma posición con la selección brasileña.
Raphinha había disputado el partido anterior completo como delantero retrasado, o creador de juego por detrás de Endrick, y fabricó el gol del empate que anotó Rayan de cabeza en el minuto 90+5, después de que Brasil estuviera amenazada con una derrota bochornosa ante Australia.
Se espera que Vinícius Júnior y Rayan participen junto a Raphinha en la línea ofensiva, a costa de Endrick y Estêvão, mientras que Bruno Guimarães mantiene su lugar en el centro del campo.
El diario señala que Ancelotti se inclina por cambiar casi por completo la alineación titular, manteniendo a Raphinha, Vinícius y Bruno Guimarães, en el marco de su intento de dar con la mejor combinación antes de los próximos compromisos.