¡Por fin! Ancelotti habló claro sobre la situación de James Rodríguez

El DT de Everton habló este viernes previo al duelo con Burnley para despejar dudas respecto al estado físico del volante colombiano.

Este viernes, en la rueda de prensa previa al duelo entre Everton y Burnley, Carlo Ancelotti volvió a tocar el tema que por estas semanas más le compete: la lesión de James Rodríguez. Si bien ya se conocía de las molestias del colombiano, el DT italiano volvió a tocar el tema.

"Tuvo un problema en su pantorrilla contra Manchester y frente a Liverpool se hizo más intenso. Por eso le tomará más tiempo recuperarse, porque hemos decidido que solo volverá a jugar cuanto esté a tope, antes no", dijo el DT.

Y fue más allá: "Fue una decisión que tomamos de manera conjunta. Sí, lo necesitamos, pero no sacamos nada con tenerlo dos partidos y perderlo cuatro. Lo queremos bien el resto de la temporada y que nos ayude a obtener los objetivos que nos planteamos".

Así las cosas, James no estará contra Burnley y se habla de que se perdería el duelo con Manchester City por los cuartos de final de la FA Cup. Incluso, que no llegaría al partido con Crystal Palace. Everton quiere darle su tiempo y no entrará en afanes por volverlo a tener.

Rodríguez ya había revelado la razón de su ausencia reciente, en un directo a través de Twitch, donde compartió un momento con sus seguidores mientras jugaba videojuegos.

"Paré porque se viene el cierre de la temporada y cosas importantes al final de marzo. Quiero estar bien, ya falta poco... primero la salud", expresó el cucuteño este jueves en medio del silencio que hasta entonces había mantenido el entrenador italiano.