Ancelotti descarta fichajes invernales en el Real Madrid y lanza un guiño a Mbappe y Haaland

El mercado de fichajes de invierno abrirá en sólo unos días pero el Real Madrid no parece llamado a animarlo, ya que su entrenador, Carlo Ancelotti, ha asegurado que no tiene intención de pedir contrataciones para el mes de enero.

"No, este invierno no voy a pedir jugadores. Voy a pedir lo que todo el mundo quiere: que se acabe la pandemia y que podamos vivir el futuro con salud. Muy Feliz Navidad y mis mejores deseos para el Año Nuevo a todos los madridistas", comentó en una entrevista a "AS".

No obstante, el técnico sí lanzó un guiño a Haaland y Mbappe cuando le preguntaron si cree que les gustaría jugar en un estadio como el nuevo Santiago Bernabéu.

"Claro que sí, pero el futuro de este equipo ya está escrito. No sé qué harán los jugadores..., y ojalá que el entrenador sea el mismo que es hoy en día. Pero es que es igual, porque el futuro del Real Madrid ya está escrito con el actual equipo y con otros jóvenes que llegarán. No hay duda de que el Real Madrid va a competir a tope durante mucho tiempo", aseguró.