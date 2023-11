Ancelotti confirma la recaída de Arda Güler: "Está deprimido, es un paso atrás"

"El futuro de Güler no está en duda. Es solo un momento y espero que pueda recuperar después del parón", dijo el italiano.

Sobraba misterio en torno a la figura de Arda Güler, el futbolista turco del Real Madrid. Ante el Braga pasó otro día más en el banquillo y otro día más sin calentar. ¿Por qué Ancelotti no hacía debutar a la estrella otomana que llegó el pasado verano procedente del Fenerbahce? Eso se lo preguntaban todos. Y el entrenador italiano lo contestó este viernes, en sala de prensa previa al partido contra el Valencia de este sábado (21:00 horas). En ese sentido, Ancelotti confirmó la recaída de Arda Güler y aseguró que el chico "está deprimido".

"Desafortundamente ha pasado esto antes del partido contra el Braga. Le sigue molestando, no es una cosa seria... obviamente está deprimido porque quiere jugar. Es un paso atrás, pero no es una recaída. Tenemos todo el parón para recuperarlo lo mejor posible", comentó el preparador del Real Madrid sobre el chico de 18 años, que todavía no pudo debutar en el Madrid.

Y agregó: "La primera lesión fue una rotura de menisco que ya tuvo el año pasado. Fue operado y como muchas veces pasa, te cambia la postura con la otra pierna y puede pasar que en la recuperación puedas tener problemas musculares. Es lo que le ha pasado. Su futuro es lindo, bonito. Es un jugador de gran talento. Puedo entender que el jugador esté decepcionado, pero es sólo un problema muscular. Tengo la experiencia personal de que paré dos años cuando tenía 21 y luego he vuelto. El futuro de Güler no está en duda. Es solo un momento y espero que pueda recuperar después del parón".

"Calma y tranquilidad. Para el jugador lesionado siempre es difícil aguantar al momento. Los otros compañeros entran y juegan; y tú no. Es comprensible su tristeza y su enfado. Le damos todo el cariño del mundo... y nosotros no tenemos prisa. Su futuro está aquí y tiene un talento extraordinario", se explayó Ancelotti.

Viene de dos convocatorias y cero minutos

Ancelotti había dicho hace varios días que Arda estaba listo para debutar y, de hecho, lo incluyó en la convocatoria para recibir al Rayo Vallecano, por la Jornada 12 de LaLiga. "Ha empezado esta semana a entrenar con el equipo. Mañana va a estar en la convocatoria. Poco a poco va a tener minutos", decía Ancelotti en sala de prensa previo al Rayo. Sin embargo, y a pesar de que al Madrid le faltaron ideas en ataque durante el empate sin goles contra el cuadro de Vallecas, el italiano decidió que Güler mirara todo el encuentro desde el banquillo.

Se esperaba entonces que Arda pudiera debutar ante el Braga, con el turco habiendo entrado también en la convocatoria y el Madrid necesitando solamente un punto para avanzar a octavos de final de la Liga de Campeones. Pero ni así. "Estamos introduciéndole poco a poco en la dinámica del grupo, con cuidado. Llegará su momento; cuando esté al 100%", dijo Ancelotti tras el 3-0.