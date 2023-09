Ancelotti confirma a Vinicius para el derbi y bromea sobre Bellingham: "Me puse a llorar tres o cuatro horas"

El técnico italiano dijo que el delantero brasileño entra en la convocatoria para visitar al Atleti y envió un mensaje tranquilizador sobre el inglés.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, confirmó este sábado que Vinicius entrará en la convocatoria del equipo blanco de cara al derbi de este domingo contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

"Empezó a entrenar ayer con el equipo. La lesión está olvidada. Estará en la convocatoria. No está Carvajal. El resto está bien. Arda volverá el lunes", dijo Ancelotti en sala de prensa.

"El riesgo es cero. Si mañana pensamos que hay un 1% de riesgo, no lo vamos a arriesgar. Lo importante es que Vinicius se ha recuperado. Le falta un poco de condición, pero es normal. Son cosas que evaluaremos mañana", añadió el preparador italiano.

Sobre el ambiente que espera en el Metropolitano en torno a Vinicius, contestó: "Creo que algo ha cambiado. Pienso que en el Metropolitano estará todo más tranquilo, sereno y respetuoso".

Por otro lado, Ancelotti restó importancia a los dolores estomacales que sufrió Jude Bellingham el viernes, esos que no le permitieron entrenar con el resto de sus compañeros. "(Sonríe) Me puse a llorar tres o cuatro horas. (Risas) Si no hubiese estado, no nos ponemos a llorar. Descansará y tengo a otros" (...) Fue una anécdota. Se encontró mal de manera puntual y se ha recuperado bien. Estará en el partido".

"Creo que el derbi es una gran oportunidad. Estés en el momento que estés. El Derbi siempre es especial. Son los dos equipos de la capital, dos equipos con mucha calidad. Será un partido muy bonito de ver. No creo que el partido que perdió el Atlético contra el Valencia influya. Hicieron un buen partido contra el Lazio. Mañana es un encuentro distinto", dijo sobre el duelo ante el equipo de Simeone.

Sobre si le cuesta dejar a Modric y Kroos en el banquillo, contestó: "Cuesta mucho dejar en el banquillo a Kroos, a Modric, a Valverde, a Tchouameni, a Camavinga... La reflexión que hice esta semana con ellos es que, cuando hago un cambio, el jugador sale triste y el jugador que entra, está feliz. Lo entiendo. Les digo que no estén triste si salen al campo, que lo estén si no lo haces bien. Sobre todo, cuando entra un jugador que tiene una calidad muy alta".