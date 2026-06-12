Ancelotti calienta el ambiente de cara al esperado partido: «No importa si Marruecos es campeón de África o subcampeón»

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, elogió la solidez de Marruecos y afirmó que los «Leones del Atlas» suponen un gran reto para la Seleção en el partido del sábado, del Grupo C del Mundial 2026.

En la rueda de prensa del viernes afirmó: «Marruecos es un equipo muy organizado y completo. Debemos jugar un partido perfecto en defensa, ataque y transiciones».

El veterano técnico italiano añadió: «Debemos cuidar nuestra defensa y aprovechar las jugadas a balón parado, que son nuestra fortaleza. En el fútbol moderno no hay equipos pequeños; Marruecos es uno de los mejores de África».

Es un equipo fuerte.

Rechazó subestimarlos: «Da igual si son subcampeones o campeones de África; son un equipo fuerte y están bien preparados. Tienen jugadores de gran nivel que brillan en Europa, y les respetamos».

Sobre sus expectativas, el récordman de la Liga de Campeones afirmó: «Será un partido emocionante. Es difícil predecir el ganador, pero podemos competir y aspiramos a la victoria. Los detalles marcarán la diferencia, pero nuestra moral está alta».

Y advirtió: «Todos nuestros rivales, como Marruecos, tienen jugadores excepcionales y nos pueden causar problemas si no estamos preparados».

Y añadió: «Tenemos confianza en este torneo, no solo en el primer partido, porque es solo el comienzo de la competición. Nos hemos preparado bien y, en cuanto a la afición, jugaremos de una forma que les haga disfrutar. Creo que habrá una gran presencia de aficionados de Brasil y Marruecos».

Sobre su paso de clubes a selecciones, Ancelotti añadió: «El entrenador debe adaptarse a los jugadores, el entorno y la cultura. Me he adaptado rápido y creo que el trabajo de este año nos hace competitivos para el Mundial».

Sobre la recuperación de Neymar

Sobre Neymar, afirmó: «Está haciendo todo lo posible para recuperarse y esperamos que se una al grupo la próxima semana. Su calidad, experiencia y ejemplo son clave para el equipo».

Sobre la baja por lesión del defensa Wesley, admitió con tristeza: «Dejar fuera a un jugador no es agradable; ha sufrido una lesión grave y no llegará a tiempo al Mundial».

Explicó: «Al anunciar la lista, dudaba entre nueve defensas u ocho más un centrocampista. La versatilidad de Danilo e Ibáñez nos da confianza, así que elegimos al centrocampista, que ha hecho una gran temporada».

Sobre su debut mundialista como técnico, afirmó emocionado: «Es una experiencia nueva y especial. Es una responsabilidad y un honor representar a la patria del fútbol, la selección más laureada del mundo. Quiero disfrutar de este momento con alegría, porque es muy bonito en mi historia».

Sobre la identidad de Brasil bajo su mando, afirmó: «Somos un equipo capaz de competir contra cualquier rival, con la calidad y la experiencia necesarias».