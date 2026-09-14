No queda más que poco más de un mes para conocer al nuevo ganador del Balón de Oro, mientras la lucha por el premio se concentra cada vez más entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

La gala está prevista para el próximo 26 de octubre en Londres y, a estas alturas, ambos jugadores aparecen como dos de los principales candidatos a llevarse el galardón.

En una entrevista con la cadena «Movistar+», el jugador del Barcelona aseguró tener argumentos que lo habilitan para ganar el premio, gracias a su temporada con el conjunto catalán y con la selección española, y dijo: "Los dos mejores jugadores del mundo somos Mbappé y yo, pero creo que este año merezco el Balón de Oro".

El diario Sport señaló que el analista madridista Edu Aguirre expresó su opinión en el programa El Chiringuito sobre la comparación entre los dos jugadores.

Aguirre dijo: "Yamal me gusta cada vez más. Es un jugador del Barcelona y yo soy del Real Madrid, pero es un chico que me gusta, y cada día me gusta más. Es un chico diferente".

Además, Aguirre reconoció que Yamal ya está entre los mejores jugadores del mundo, pero marcó una gran diferencia cuando la comparación llega al jugador francés, afirmando: "Está claro que está entre los mejores jugadores del mundo, pero está cuatro peldaños por debajo de Mbappé".

El periodista insistió en que el delantero del Real Madrid sigue siendo claramente superior al resto de los jugadores cuando se trata únicamente del nivel individual.

Considera que hay otras comparaciones que pueden estar más igualadas al hablar del jugador del Barcelona, pero la cosa cambia cuando la comparación es con Mbappé.

Edu Aguirre planteó dos nombres sobre los que considera que el debate podría tener sentido, y dijo: "Aquí puede haber un debate sobre quién ha sido mejor este año a nivel individual, Raphinha o Lamine. Ese es un debate abierto. O sobre si Olise es mejor que Lamine, pero si hablas del nivel individual, Mbappé está por encima del resto de los jugadores por tres o cuatro peldaños".

Parece que el analista del programa no alberga ninguna duda sobre su postura, pues dijo: "Lamine me gusta mucho, muchísimo, pero Mbappé es el mejor jugador del mundo. Está muy por encima".

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