Analista español estalla: los árbitros del VAR acechan los goles del Madrid

El periodista español Tomás Guasch se burló del nivel de los árbitros en la Liga española esta temporada, tras la derrota del Real Madrid ante el Betis por un gol a cero.

La cadena Defensa Central publicó las declaraciones de Guasch, realizadas durante una entrevista con el creador de contenido Ricardo Ramos Niera, en YouTube, donde dijo: «En cada gol del Real, que no venga de un disparo desde 40 metros, rebobinan las imágenes en el VAR y buscan una excusa para anularlo. Tiene que haber alguien cuya única misión sea seguir los goles del Madrid».

Y añadió: «Rebobinan las imágenes... rebobinan dos o tres jugadas hasta que encuentran que el jugador estaba en posición de fuera de juego. Te digo que no anularían este gol si fuera de otro equipo... sigue así, jugada tras jugada, hasta que finalmente encuentran un pase en el que el jugador está adelantado».

Guasch es uno de los pocos periodistas que todavía sigue criticando el caso Negreira.

Guasch se refirió a la jugada de fuera de juego de Carlos Espí ante el Real Betis, que se produjo en el minuto 87 tras un magnífico remate aéreo.

Espí había recibido un pase de Vinicius por la banda derecha, y el gol se validó con la aprobación de Hernández Hernández, árbitro de campo, mientras que Iglesias Villanueva era el responsable de la tecnología del VAR, pero fue la tecnología del árbitro de vídeo la que anuló el gol de Espí minutos después.

Guasch agregó: «Ahora tienes a alguien arriba, y no sé cuántos asistentes hay a su lado, y tres o cuatro pantallas delante... no puede haber error. No, dicen "lo ha interpretado"... dejen de interpretar, y dejen de retorcer el lenguaje de esta manera, y de hablar de zonas grises, de intensidad del contacto y de fuerza excesiva... todo esto es una distorsión de la realidad».

El periodista colaborador de la Cadena COPE y columnista del diario El Debate afirmó: «Actúan de mala fe, y estoy completamente seguro de ello».

Y continuó: «Tienes delante a tu rival deportivo, y luego tienes a los mayores enemigos, que son estas personas, y especialmente los hombres del VAR, ¿no es así? Cuando yo digo los comandos del VAR, esa es la verdad».

Y, por supuesto, Guasch tampoco guardó silencio sobre el penalti que falló Kylian Mbappé, después de que Marc Bartra entrara en el área antes de que el delantero francés ejecutara el lanzamiento.

El periodista dijo, criticando duramente el nivel del arbitraje: «No repiten el penalti porque no quieren».

Y añadió: «La persona que está arriba ya sabe lo que tiene que hacer, y se han inventado una regla... han incumplido la regla internacional, y por encima de eso el asunto va en contra del sentido común».

Luego abordó los detalles de la jugada diciendo: «Bartra... ¿influye en la jugada? Sí, porque es el jugador que llega para impedir o dificultar el remate de Mbappé, y por tanto... escúchame bien... tú dijiste hace un mes que esto es penalti y que debe repetirse, entonces ¿por qué intervienen en este caso?».

Guasch concluyó sus declaraciones con una afirmación tajante sobre quién posee el verdadero poder en los partidos de la Liga española, diciendo: «¿Quién tiene entonces la decisión en el arbitraje? La persona que está en la tecnología de vídeo, y punto. Nada más que eso».

Guasch había ocupado anteriormente el cargo de subdirector del diario As, y también trabajó como columnista en el diario Marca.