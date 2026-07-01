Cuando las gradas arden y todos contienen la respiración, el silbato del árbitro marca la diferencia entre la duda y la certeza.

Una imagen bastó para desatar la polémica, pero el análisis técnico revela la verdad sobre la decisión de Adham Makhadmeh.

La falta sobre Harry Kane, bajo la lupa

La red «Archivo Far», especializada en arbitraje, confirmó que el portero Lionel Mpasi no cometió penalti sobre Harry Kane.

Todo ocurrió cuando Kane contactó con Mbappé en el área y el inglés cayó al suelo, lo que generó protestas por una posible falta.

Detalles de la decisión arbitral e interpretación de la caída

Explicó que Kane tropezó y perdió el equilibrio al chocar con el portero, cayendo por el impacto.

El contacto se produjo en una lucha normal por el balón, sin intención ni imprudencia que justificara pitar falta.

Por ello, el informe respalda la decisión del árbitro jordano de dejar seguir el juego sin señalar penalti a favor de Inglaterra.