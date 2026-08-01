El marroquí Houcine Ammouta ha comenzado a definir los rasgos de su proyecto con el Al Ahly egipcio, después de tomar una decisión determinante sobre uno de los nombres propuestos para reforzar la línea defensiva durante el mercado de fichajes de verano, cerrando así la puerta a una operación que despertaba interés dentro del club.

Houcine Ammouta, el nuevo director técnico del Al Ahly, ha zanjado su postura respecto a la contratación del libio Ali Youssef, defensa del Nantes francés, durante el actual mercado de fichajes veraniego.

El Al Ahly había anunciado el nombramiento de Ammouta como director técnico del primer equipo de fútbol, en sustitución del danés Jess Thorup, para asumir el mando del "Gigante Rojo" en la nueva temporada, que presenta grandes retos a nivel local y continental, entre los que destacan las competiciones de la Liga de Egipto, la Copa de Egipto y la Copa Confederación de la CAF.

El sitio marroquí "Le360 Sport" señaló que Houcine Ammouta, de 56 años, rechazó la idea de contratar a Ali Youssef para reforzar la defensa del Al Ahly durante el mercado estival.

El sitio añadió que el jugador mostró una gran disposición a incorporarse a las filas del Al Ahly, pero Ammouta no quedó convencido con la operación ni mostró entusiasmo por concretarla, lo que alejó en gran medida a Ali Youssef de vestir la camiseta roja durante el presente verano.

Houcine Ammouta cuenta con una destacada trayectoria como entrenador, en la que ha cosechado numerosos éxitos, ya que dirigió a la selección local de Marruecos hacia logros notables, además de haber tenido experiencias con varios de los clubes árabes más destacados, entre ellos el Wydad marroquí, el Al Sadd catarí y el Al Jazira emiratí, junto a su etapa al frente de la selección de Jordania, para afrontar ahora un nuevo reto a la cabeza de la dirección técnica del Al Ahly.