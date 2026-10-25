El Al Ahly envió un fuerte mensaje a sus rivales en la Copa Confederación de la CAF, después de asegurar su plaza en la fase de grupos de la mano de su entrenador marroquí Hossam El Badry... tras una amplia victoria sobre el Kitara ugandés por cuatro goles a cero, en un partido que fue testigo de cifras históricas y logros individuales de las estrellas del equipo rojo.

El Al Ahly logró la victoria por 4-0 ante el Kitara, en la vuelta de los dieciseisavos de final del torneo, para sellar su clasificación con un marcador global de 6-1, después de haber terminado el partido de ida con ventaja por 2-1.

Se turnaron en la anotación de los goles del Al Ahly Hussein El Shahat, que marcó dos goles, Mohamed Magdy «Afsha», que anotó un gol, y Taher Mohamed Taher, que cerró el póquer, confirmando así el equipo su superioridad y sellando su pase a la siguiente fase del torneo continental.

El Al Ahly regresa a la fase de grupos de la Confederación

Con esta clasificación, el Al Ahly llega a la fase de grupos de la Copa Confederación de la CAF por tercera vez en su historia, después de haber estado presente en esta fase durante las ediciones de 2013 y 2015.

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La edición de 2013 fue testigo de la coronación del Al Ahly con el título, mientras que su andadura en la edición de 2015 terminó en las semifinales, por lo que el equipo regresa a la fase de grupos con la aspiración de competir por el título y añadir un nuevo logro a su palmarés continental.

Esta es la cuarta participación del Al Ahly en la historia del torneo, ya que anteriormente disputó las competiciones de la edición de 2008, de la que se despidió en los octavos de final ante el Santos angoleño en los penaltis.









Hussein El Shahat escribe la historia con la camiseta del Al Ahly

La victoria no se limitó a sellar la clasificación, sino que trajo consigo un logro histórico para el Al Ahly, después de que el equipo alcanzara los 700 goles en las distintas competiciones africanas, gracias al primer gol que marcó Hussein El Shahat en la portería del Kitara.

El Shahat, que marcó dos goles en el partido, reforzó su registro goleador con la camiseta del Al Ahly en las competiciones africanas hasta los 25 goles, y continúa así con su influyente presencia en los enfrentamientos continentales del equipo rojo.

Asimismo, la estrella del Al Ahly alcanzó su tercer doblete con el equipo en las competiciones continentales, después de marcar dos goles en tres partidos continentales con la camiseta del gigante rojo, según las cifras recogidas en la estadística.

Afsha se acerca a un nuevo hito con el Al Ahly

Por su parte, Mohamed Magdy «Afsha» siguió reforzando sus cifras con la camiseta del Al Ahly, después de marcar un gol en la portería del Kitara, elevando su registro hasta los 12 goles en las competiciones africanas con el equipo rojo.

Afsha alcanzó con este gol los 48 goles en las distintas competiciones con la camiseta del Al Ahly, en 285 partidos disputados con el equipo, añadiendo un nuevo hito a su trayectoria con el club.

Tras sellar el billete de la clasificación, las miradas del Al Ahly se dirigen al sorteo de la fase de grupos de la Copa Confederación de la CAF, previsto para el próximo miércoles, para conocer a sus tres rivales en el grupo.

El equipo rojo aguarda lo que depare el sorteo, a la espera del inicio de la fase de grupos que definirá los rasgos de su camino hacia la competición por el título continental.



