Amplio apoyo, gran pérdida: el Feyenoord podría despedirse de su fichaje millonario

Gonçalo Borges dejará Rotterdam tras una temporada, según el Algemeen Dagblad. El diario afirma que el papel del portugués de 25 años en De Kuip ha terminado y que el club holandés sufrirá una gran pérdida.

Llegó el pasado verano procedente del Oporto por unos diez u once millones de euros tras diecisiete informes positivos de los ojeadores, pero su paso por Róterdam no ha sido un éxito.

El técnico Robin van Persie aún no se ha pronunciado sobre el futuro del extremo: «Seguimos hablando con los jugadores; no decido yo solo, pero los he visto actuar durante un año y puedo juzgar bien».

Disputó 18 partidos, marcó tres goles y dio una asistencia, casi siempre como suplente. Su momento más recordado fue la tarjeta roja directa ante el PSV en febrero.

El nuevo director técnico —cargo que, según rumores, ocupará Dévy Rigaux— tendrá mucho trabajo, sobre todo en la delantera. Anis Hadj Moussa interesa a clubes extranjeros y, si también se marchan Borges y Raheem Sterling —sin oferta de renovación—, la delantera sufrirá una gran remodelación.

No obstante, para desprenderse de Borges el club deberá asumir una considerable pérdida económica, según Mikos Gouka, del Algemeen Dagblad. Transfermarkt fija su valor actual en unos cuatro millones de euros.