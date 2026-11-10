Las investigaciones estadounidenses sobre la relación de Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), con el presidente estadounidense Donald Trump se encaminan hacia una etapa más delicada, después de que Infantino se vea amenazado con ser citado para declarar ante el Congreso en las próximas semanas, en medio de la ampliación del alcance de las investigaciones que lidera uno de sus críticos más destacados dentro de Estados Unidos.

Según reveló el diario británico "Telegraph", citando a altos cargos dentro de la FIFA que hablaron bajo condición de anonimato, Infantino podría recibir requerimientos legales para prestar declaración a partir del próximo mes de enero.

La aplastante victoria lograda por el Partido Demócrata en las elecciones de mitad de mandato la semana pasada, que le otorgó el control de la Cámara de Representantes estadounidense, conlleva importantes consecuencias para el futuro de Infantino, quien se perfila como candidato a ser obligado a entregar documentos y pruebas que podrían resultar comprometedores, coincidiendo con su campaña para conservar su cargo como presidente de la FIFA en las elecciones previstas para el próximo mes de marzo.

El poderoso Comité Judicial de la Cámara de Representantes había iniciado la investigación sobre las relaciones de Infantino con Trump desde el pasado julio, si bien varias fuentes que hablaron con el "Telegraph" confirmaron que Jamie Raskin, el miembro demócrata más destacado del comité, estudia actualmente una serie de hechos polémicos que han salido a la luz recientemente.

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El comité solicitó documentos relacionados con la revelación que el diario publicó la semana pasada, acerca de que Infantino pidió a Carlos Cordeiro, uno de los principales intermediarios a través de los cuales mantiene el contacto con Trump, que le ayudara a obtener un permiso de trabajo para una empleada doméstica inmigrante que trabaja en su lujosa residencia de la ciudad de Miami. La FIFA niega haber cometido irregularidad alguna en este asunto.

Los críticos de Infantino consideran que el escrutinio de este hecho se ha vuelto necesario para determinar si en él se produjeron infracciones de la ley, relacionadas con un presunto uso indebido de fondos de una fundación sin ánimo de lucro o de activos pertenecientes a la organización.

Asimismo, se alertó a las autoridades fiscales después de que ciertos documentos señalaran que la empleada estaba incluida en las nóminas de la FIFA en las Américas.

La FIFA afirma que Infantino asumió personalmente los gastos de la empleada, señalando en un comunicado: "Los asuntos relativos a la vida personal y doméstica del presidente de la FIFA son privados, pero, para evitar cualquier duda, el presidente de la FIFA asume personalmente los costes de cualquier servicio doméstico".

La Federación Internacional añadió que rechaza "con firmeza cualquier insinuación de la existencia de irregularidades" relacionadas con las condiciones laborales de la empleada, cuya identidad conoce el diario "Telegraph".

Infantino ya estaba sometido a un intenso escrutinio por su relación con el presidente estadounidense y su entorno, después de haber mantenido conversaciones secretas para vender una participación de los derechos del Mundial a una empresa propiedad del hermano de Jared Kushner, yerno de Trump.

Una de las fuentes señaló que la citación de la familia Kushner para declarar el próximo mes de enero representa una "posibilidad muy real", mientras que no se prevé citar a Trump en esta fase.

La victoria de los demócratas en las elecciones de la semana pasada brinda a Jamie Raskin la oportunidad de asumir la presidencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes el próximo mes de enero, un cargo que le otorgará nuevas facultades para citar al presidente de la FIFA y obligarle a entregar los documentos requeridos.

Raskin había abierto la investigación sobre Infantino el pasado julio, a raíz de inquietudes relacionadas con los vínculos financieros entre la FIFA y el presidente estadounidense y sus aliados.

Raskin aún no ha recibido todos los documentos que solicitó, entre ellos los registros de la FIFA relativos a sus comunicaciones con Trump, su administración y la Trump Organization, la empresa familiar del presidente estadounidense.

Raskin, que entonces ocupaba el cargo de principal representante de la minoría demócrata dentro del comité, había enviado una carta a Infantino el 26 de julio, en la que le informaba del inicio de una investigación sobre lo que describió como una "campaña continua" ejecutada por la FIFA para ganarse el favor de Trump.

El pasado septiembre, miembros del comité acusaron a Infantino de no cooperar en el nivel requerido y calificaron su respuesta como "lamentablemente insuficiente". Pero la falta de una citación oficial en aquel momento implica que no existían consecuencias penales derivadas de ignorar la solicitud de Raskin.

La relación de Infantino con Trump estuvo en primer plano durante los preparativos de la Copa del Mundo que se disputó este verano, especialmente después de que el presidente de la FIFA entregara a su homólogo estadounidense la primera edición del Premio FIFA de la Paz.

Una fuente dentro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes trasladó al diario "Telegraph", el martes, que, pese a que aún no se ha tomado una decisión definitiva, "todas las investigaciones siguen sobre la mesa" en lo que respecta a la FIFA y a Infantino.

La fuente declaró: "Seguimos teniendo serias dudas sobre las prácticas de la FIFA y sus pagos relacionados con el Mundial, y no hemos recibido suficiente información de la Federación. Todas las opciones de investigación están firmemente sobre la mesa, pese a que aún no se ha tomado ninguna decisión".

Las renovadas amenazas de abrir una investigación parlamentaria llegan pocos días después de la dimisión de Emilio García Silvero, director de los servicios jurídicos de la FIFA, de su cargo, tras 8 años de labor bajo el liderazgo de Infantino.

García Silvero supervisaba los asuntos disciplinarios de los torneos, los reglamentos del mercado de fichajes y los conflictos contractuales a nivel mundial, lo que lo convierte en una de las personas cuyas declaraciones es probable que interesen a Raskin durante la investigación.

Por su parte, la FIFA señaló en un comunicado: "La Federación Internacional de Fútbol ha mantenido conversaciones fructíferas con miembros del comité y continúa manteniendo dichas conversaciones. No hemos recibido ninguna indicación de que estén insatisfechos con nuestra cooperación proactiva, y esperamos poder responder a cualquier otra pregunta que puedan tener".