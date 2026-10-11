El marroquí Houssine Ammouta, director técnico del Al Ahly egipcio, afirmó que la victoria de su equipo sobre su eterno rival, el Zamalek (2-0), este domingo en la Liga Premier, fue merecida, y añadió que el conjunto rojo necesita a sus dos porteros, Mohamed El Shenawy y Mostafa Shobeir, juntos.

Ammouta declaró, durante la conferencia de prensa posterior al partido: "El derbi entre Al Ahly y Zamalek siempre es difícil, el partido fue muy complicado, teniendo en cuenta que los jugadores acababan de regresar de sus selecciones. Nuestra victoria fue merecida, especialmente después de marcar dos goles".

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Y continuó: "Tawfik Mohamed y Ashraf Dari estuvieron a un gran nivel. Pusimos en marcha un programa durante el parón internacional y disputamos tres partidos amistosos. Hay jugadores como Ashraf Dari y Tawfik Mohamed a los que hemos trabajado para prepararlos, sobre todo porque hay algunas lesiones importantes en la línea defensiva".

Sobre la portería, dijo: "Necesitamos a Mohamed El Shenawy y a Shobeir, ambos son enormemente importantes para nosotros. Mostafa Shobeir es el portero titular de Egipto, pero no olvidamos lo que ha ofrecido El Shenawy durante largos periodos con Al Ahly y con la selección egipcia".

El técnico marroquí agregó: "En la segunda parte necesitábamos algunos cambios e introdujimos a Mohamed Chibi y a Omar El Saaei. Puede que algunos consideren que Emam Ashour no estuvo al nivel exigido, pero hizo un buen partido. Zizo también firmó un gran encuentro: jugó en la banda derecha y en la izquierda, y tras la salida de Ashour, actuó en la posición de mediapunta".

Y en declaraciones a través del canal de Al Ahly, Ammouta señaló: "No es fácil ganar al Zamalek, hubo un gran esfuerzo mental y físico, y los jugadores estuvieron comprometidos y mostraron sus cualidades, especialmente los delanteros, a la hora de generar ocasiones. Ganar por dos goles es un resultado que significa mucho para nosotros. Al Ahly es un club grande, el club del siglo, y tiene una afición más que extraordinaria".

El gigante rojo marcó su primer gol en el minuto 39, con un disparo de Mohamed Hany. El segundo llegó por medio del argelino Mohamed Chibi, que ejecutó un remate raso que se alojó en la escuadra más lejana de la portería de El Mahdi Soliman, en el minuto 80.