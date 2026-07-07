Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
hussein ammoutaالصفحة الرسيمة للنادي الأهلي المصري
Karim Malim

Traducido por

Amota revela los detalles del acuerdo con el Al Ahly y muestra su lado más exigente con las estrellas

H. Ammouta
W. Gomaa
Al Ahly SC
Marruecos
Egipto
Argelia
Jordania
Túnez

Un solo mensaje que resume el futuro del club del siglo

En su primera aparición oficial como técnico del Al-Ahly, el marroquí Hussein Ammouta reveló los detalles de las negociaciones que le llevaron a la «Fortaleza Roja», mencionando a los intermediarios que contactaron con él, Explicó su proyecto deportivo, cómo gestionará a las estrellas, los fichajes y la cantera, y subrayó que su objetivo es devolver al Al Ahly a lo más alto, valorando solo la competencia y el esfuerzo sobre el campo.

El Al-Ahly, presidido por Mahmoud Al-Khatib, ya había nombrado a Wael Gomaa director deportivo en lugar de Walid Salah Al-Din, dentro del nuevo cuerpo técnico encabezado por Ammouta, quien reemplazó al danés Jes Torup para disputar Liga, Copa y Copa Confederación Africana.

Durante su presentación, Amota afirmó: «Es la primera vez que acudo a una rueda de prensa de este calibre. Agradezco a la junta directiva del Al-Ahly, liderada por Mahmoud Al-Khatib, a Yassin Mansour y a todos sus miembros por aprobar por unanimidad mi nombramiento y darme la oportunidad de unirme al mejor club de África en cifras y logros».

Y añadió: «Es un honor asumir la responsabilidad de entrenar al Al-Ahly. Sé que su afición solo se conforma con títulos y victorias, y todos somos conscientes de la magnitud de esta responsabilidad. Espero que logremos una temporada a la altura del nombre del club y, con los recursos disponibles, creo que somos los que más opciones tenemos de competir por todos los títulos».

Sobre las negociaciones, explicó: «Empezaron hace más de un mes. Primero me contactó Sayed Abdel Hafiz y nos reunimos fuera de Egipto. Luego hablé con Yassin Mansour y acordamos los detalles del contrato».

Sobre la política de fichajes, afirmó: «La selección de jugadores extranjeros está abierta a todas las nacionalidades. Si hay algún futbolista marroquí que se adapte a lo que necesitamos, será positivo, pues conozco bien su liga y a sus jugadores; pero el Al Ahly es un club internacional y ficharemos al mejor, sea de la nacionalidad que sea, siempre de acuerdo con la directiva y el cuerpo técnico».

Sobre la competencia interna, afirmó: «El Al-Ahli es un club de estrellas; todos los que lo integran son importantes. Respeto a todos los jugadores por su experiencia, pero siempre se dará preferencia al más comprometido y capaz de aportar un plus. El único factor decisivo será el rendimiento sobre el terreno de juego».

Sobre la incorporación de jóvenes, añadió: «La gran presión y la búsqueda constante de títulos obligan a trabajarlos de forma gradual. Podríamos recurrir a algunos según las necesidades, pero creo en la importancia de tenerlos en la plantilla».

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google