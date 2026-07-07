Amota revela los detalles del acuerdo con el Al Ahly y muestra su lado más exigente con las estrellas

En su primera aparición oficial como técnico del Al-Ahly, el marroquí Hussein Ammouta reveló los detalles de las negociaciones que le llevaron a la «Fortaleza Roja», mencionando a los intermediarios que contactaron con él, Explicó su proyecto deportivo, cómo gestionará a las estrellas, los fichajes y la cantera, y subrayó que su objetivo es devolver al Al Ahly a lo más alto, valorando solo la competencia y el esfuerzo sobre el campo.

El Al-Ahly, presidido por Mahmoud Al-Khatib, ya había nombrado a Wael Gomaa director deportivo en lugar de Walid Salah Al-Din, dentro del nuevo cuerpo técnico encabezado por Ammouta, quien reemplazó al danés Jes Torup para disputar Liga, Copa y Copa Confederación Africana.

Durante su presentación, Amota afirmó: «Es la primera vez que acudo a una rueda de prensa de este calibre. Agradezco a la junta directiva del Al-Ahly, liderada por Mahmoud Al-Khatib, a Yassin Mansour y a todos sus miembros por aprobar por unanimidad mi nombramiento y darme la oportunidad de unirme al mejor club de África en cifras y logros».

Y añadió: «Es un honor asumir la responsabilidad de entrenar al Al-Ahly. Sé que su afición solo se conforma con títulos y victorias, y todos somos conscientes de la magnitud de esta responsabilidad. Espero que logremos una temporada a la altura del nombre del club y, con los recursos disponibles, creo que somos los que más opciones tenemos de competir por todos los títulos».

Sobre las negociaciones, explicó: «Empezaron hace más de un mes. Primero me contactó Sayed Abdel Hafiz y nos reunimos fuera de Egipto. Luego hablé con Yassin Mansour y acordamos los detalles del contrato».

Sobre la política de fichajes, afirmó: «La selección de jugadores extranjeros está abierta a todas las nacionalidades. Si hay algún futbolista marroquí que se adapte a lo que necesitamos, será positivo, pues conozco bien su liga y a sus jugadores; pero el Al Ahly es un club internacional y ficharemos al mejor, sea de la nacionalidad que sea, siempre de acuerdo con la directiva y el cuerpo técnico».

Sobre la competencia interna, afirmó: «El Al-Ahli es un club de estrellas; todos los que lo integran son importantes. Respeto a todos los jugadores por su experiencia, pero siempre se dará preferencia al más comprometido y capaz de aportar un plus. El único factor decisivo será el rendimiento sobre el terreno de juego».

Sobre la incorporación de jóvenes, añadió: «La gran presión y la búsqueda constante de títulos obligan a trabajarlos de forma gradual. Podríamos recurrir a algunos según las necesidades, pero creo en la importancia de tenerlos en la plantilla».